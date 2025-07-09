Стало известно, когда завершатся работы по замене газона на «Арене Химки»

Заместитель генерального директора «Арены Химки» Дмитрий Устинов сообщил источнику о том, когда будут завершены работы по замене газона.
На арене «Химки» производится замена газона с натурального на искусственный. Идёт последняя стадия, окончание работ — это 10–11 июля.
Решение заменить газон связано с учётом исчезновения ФК «Химки» и с учётом перспективы переезда арендатора ФК «Торпедо» в ближайшем будущем на свой собственный стадион, а жизнедеятельность спортивного объекта должна быть наполнена мероприятиями. Соответственно, масштабнее всего использовать объект можно при наличии искусственного газона в плане количества мероприятий. Мы осознаём, что крупные мероприятия связаны с большим количеством зрителей, с топовыми телетрансляциями, такими как РПЛ и всё остальное. Все стадионы московского региона обрели свои арены, а местный футбольный клуб, к сожалению, прекратил своё существование. Соответственно, (замена газона нужна) для того, чтобы использовать арену по максимуму. Дальше можно перечислять: это женская Суперлига, матчи ЖФК ЦСКА, возможно, иных команд, матчи всех структур ФНЛ, матчи Медиалиги. Чтобы данную нагрузку вынести, мы приняли такое решение.