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Стало известно, когда завершатся работы по замене газона на «Арене Химки»

вчера, 16:03

Заместитель генерального директора «Арены Химки» Дмитрий Устинов сообщил источнику о том, когда будут завершены работы по замене газона.

На арене «Химки» производится замена газона с натурального на искусственный. Идёт последняя стадия, окончание работ — это 10–11 июля.

Решение заменить газон связано с учётом исчезновения ФК «Химки» и с учётом перспективы переезда арендатора ФК «Торпедо» в ближайшем будущем на свой собственный стадион, а жизнедеятельность спортивного объекта должна быть наполнена мероприятиями. Соответственно, масштабнее всего использовать объект можно при наличии искусственного газона в плане количества мероприятий. Мы осознаём, что крупные мероприятия связаны с большим количеством зрителей, с топовыми телетрансляциями, такими как РПЛ и всё остальное. Все стадионы московского региона обрели свои арены, а местный футбольный клуб, к сожалению, прекратил своё существование. Соответственно, (замена газона нужна) для того, чтобы использовать арену по максимуму. Дальше можно перечислять: это женская Суперлига, матчи ЖФК ЦСКА, возможно, иных команд, матчи всех структур ФНЛ, матчи Медиалиги. Чтобы данную нагрузку вынести, мы приняли такое решение.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 10:55
ну, пусть будет
drug01
drug01
вчера в 16:46
Сейчас не то время менять на искусственный газон!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:23
После развала Химок кому это интересно?
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:18
Ну и правильно, что заменили натуральный газон на новый, искусственный. Главное, чтобы этот газон соответствовал установленным нормам и требованиям УЕФА. Кстати, заменить покрытие обещал человек по фамилии Садыгов. Этот мог положить дешёвый материал. В любом случае, зарабатывать деньги на синтетике проще, а обслуживать стадион получится гораздо дешевле.
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