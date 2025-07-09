Стало известно, когда завершатся работы по замене газона на «Арене Химки»

Заместитель генерального директора «Арены Химки» Дмитрий Устинов сообщил источнику о том, когда будут завершены работы по замене газона.

На арене «Химки» производится замена газона с натурального на искусственный. Идёт последняя стадия, окончание работ — это 10–11 июля.