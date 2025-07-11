«Бавария» стала конкурентом «Барселоны» за трансфер Луиса Диаса

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вчера, 08:37

Мюнхенская «Бавария» сделала первый шаг в переговорах с «Ливерпулем» по поводу возможного трансфера нападающего .

СМИ сообщают о предложении в 52 миллиона евро за трансфер 28-летнего колумбийца, хотя чемпионы Англии хотели бы заработать на продаже Диаса около 80 млн.

Сам Луис пока ничего не говорил публично по поводу своего будущего. Серьезный интерес к его персоне, кстати, проявляет не только «Бавария». Чемпион Испании «Барселона» тоже намерена продолжать борьбу за нападающего, хотя ей могут помешать проблемы с соблюдением правил финансового Fair Play Ла Лиги.