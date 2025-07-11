 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

«Бавария» стала конкурентом «Барселоны» за трансфер Луиса Диаса

вчера, 08:37

Мюнхенская «Бавария» сделала первый шаг в переговорах с «Ливерпулем» по поводу возможного трансфера нападающего Луиса Диаса.

СМИ сообщают о предложении в 52 миллиона евро за трансфер 28-летнего колумбийца, хотя чемпионы Англии хотели бы заработать на продаже Диаса около 80 млн.

Сам Луис пока ничего не говорил публично по поводу своего будущего. Серьезный интерес к его персоне, кстати, проявляет не только «Бавария». Чемпион Испании «Барселона» тоже намерена продолжать борьбу за нападающего, хотя ей могут помешать проблемы с соблюдением правил финансового Fair Play Ла Лиги.

Подписывайся в ВК
Все новости
Слухи«Марсель» ведёт переговоры с Обамеянгом
Вчера, 08:13
Слухи«Реал» готов подписать защитника «Ливерпуля» Конате уже этим летом
10 июля
Слухи«Барселона» интересуется двумя защитниками «Баварии»
10 июля
Слухи«Галатасарай» согласовал трансфер Осимхена за 75 млн евро
10 июля
Слухи«Милан» не продаст Меньяна этим летом
10 июля
СлухиСтала известна главная трансферная цель Аморима в «Манчестер Юнайтед»
10 июля
 
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 11:33
у германских хотя бы деньги есть !
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 10:23
Я почему-то уверен, что Диас останется в Ливерпуле.
Времени вагон, если бы хотели давно купили. У Барселоны проблемы с финансами, немцы чего тянут?
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 10:16
Думаю он пригодится Ливеру. Прошлый сезон Луис начал хорошо, после середины сезона сбавил. Да и руководство упертое- не поднимает ему ЗП, которая 3,5 млн фунтов вроде. Гакпо был хорош в прошлом сезоне, но бывает нестабильным.
Capral
Capral
вчера в 10:05
Бавария, которой так нужен нападающий, скорее удавится, чем потратит 80млн. Не верю в то, что Диас переберётся в Баварию.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 09:21
есть третий вариант - Лучо останется в Ливерпуле
Vilar
Vilar
вчера в 09:15
Современный аукцион работорговли в действии.
Alex_67
Alex_67
вчера в 09:02, ред.
Это не есть хорошо, когда нужного игрока фактически покупают на аукционе. Влияние денег на игру номер один по прежнему растёт. Раньше большинство футболистов шли в большие клубы за игрой, теперь большинство выбирают деньги. Я думаю для Диаса деньги важнее всего, впрочем таких в Баварии большинство.Всё потому, что на ведущих ролях одни гастарбайтеры. Пора начинать привлекать больше немецких талантов.А у Барселоны сейчас туго с деньгами.
acvme7p3y8e2
acvme7p3y8e2
вчера в 08:40
Кто больше заплатит, тот и получит.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 