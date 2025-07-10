«Реал» готов подписать защитника «Ливерпуля» Конате уже этим летом

Защитник «Ливерпуля» Ибрахима Конате может перейти в «Реал».
Как сообщается, мадридский клуб готов заплатить за трансфер француза этим летом не более 25 млн евро.
Контракт игрока с «красными» заканчивается летом 2026 года, поэтому через год «сливочные» могут подписать Конате бесплатно.
одно из двух.
1. если прямо сейчас Реалу нужен Конате, Перес его покупает.
лишь бы Реал не потерял год.
2. Ливерпуль отказывается от предложения Переса.
в летом 2026 Конате бесплатно переходит в Реал.
одно из двух.
1. если прямо сейчас Реалу нужен Конате, Перес его покупает.
лишь бы Реал не потерял год.
2. Ливерпуль отказывается от предложения Переса.
в летом 2026 Конате бесплатно переходит в Реал.
до сих пор безмятежно ждал бесплатных игроков.
теперь, когда в одно место клюет, готов разбрасывается деньгами.
вот только 25 млн мало.
добавь еще один ноль.
до сих пор безмятежно ждал бесплатных игроков.
теперь, когда в одно место клюет, готов разбрасывается деньгами.
вот только 25 млн мало.
добавь еще один ноль.