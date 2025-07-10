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«Реал» готов подписать защитника «Ливерпуля» Конате уже этим летом

вчера, 21:06

Защитник «Ливерпуля» Ибрахима Конате может перейти в «Реал».

Как сообщается, мадридский клуб готов заплатить за трансфер француза этим летом не более 25 млн евро.

Контракт игрока с «красными» заканчивается летом 2026 года, поэтому через год «сливочные» могут подписать Конате бесплатно.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 22:10
остался год.
одно из двух.
1. если прямо сейчас Реалу нужен Конате, Перес его покупает.
лишь бы Реал не потерял год.
2. Ливерпуль отказывается от предложения Переса.
в летом 2026 Конате бесплатно переходит в Реал.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 22:00
А ничего, что у него контракт заканчивается через год, и что он может вести переговоры с другими клубами уже зимой? 25 млн евро это более, чем достаточно.
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:24
" По дешёвке" вряд ли получится...)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:16
кажется, Перес нервничает)))
до сих пор безмятежно ждал бесплатных игроков.
теперь, когда в одно место клюет, готов разбрасывается деньгами.
вот только 25 млн мало.
добавь еще один ноль.
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