«Реал» готов подписать защитника «Ливерпуля» Конате уже этим летом

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вчера, 21:06

Защитник «Ливерпуля» может перейти в «Реал».

Как сообщается, мадридский клуб готов заплатить за трансфер француза этим летом не более 25 млн евро.

Контракт игрока с «красными» заканчивается летом 2026 года, поэтому через год «сливочные» могут подписать Конате бесплатно.