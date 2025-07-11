Мусаев – об уходе Сперцяна из «Краснодара»: «Такая вероятность есть»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев оценил возможность расставания с полузащитником сборной Армении Эдуардом Сперцяном нынешним летом.
Вот что рассказал наставник чемпионов России:
Такая вероятность есть. Клуб не любит, чтобы трансферы были в конце окна. Но думаю, что Эдо может быть спокоен и должен понимать, что при очень хорошем предложении сможет уйти. Не говорю, что это должен быть клуб уровня ПСЖ. Но если это будет большой клуб и Эдик поймет, что должен сделать этот шаг, он его сделает. Никто не будет его здесь искусственно задерживать.
В минувшем сезоне «Краснодар» впервые в истории выиграл чемпионат России, а Сперцян в 28 матчах РПЛ забил 11 голов и сделал 7 результативных передач.