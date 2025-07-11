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Мусаев – об уходе Сперцяна из «Краснодара»: «Такая вероятность есть»

вчера, 09:19

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев оценил возможность расставания с полузащитником сборной Армении Эдуардом Сперцяном нынешним летом.

Вот что рассказал наставник чемпионов России:

Такая вероятность есть. Клуб не любит, чтобы трансферы были в конце окна. Но думаю, что Эдо может быть спокоен и должен понимать, что при очень хорошем предложении сможет уйти. Не говорю, что это должен быть клуб уровня ПСЖ. Но если это будет большой клуб и Эдик поймет, что должен сделать этот шаг, он его сделает. Никто не будет его здесь искусственно задерживать.

В минувшем сезоне «Краснодар» впервые в истории выиграл чемпионат России, а Сперцян в 28 матчах РПЛ забил 11 голов и сделал 7 результативных передач.

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Все комментарии
CCCP1922
CCCP1922 ответ Дед и ушко (раскрыть)
вчера в 13:51
Я написал Эдуард и не проверил... Это мой мобильный телефон пошалил, выбрав Эдварда...
Дед и ушко
Дед и ушко ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 11:53, ред.
С чего бы Edward? Он наш, русский Эдик. Родившийся и выросший в России, учившийся в русской школе, в мульти-национальной среде Юга России. С русскими, немецкими, армянскими и много какими ещё корнями. Как и 90% людей здесь. У моих детей есть русские, украинские, еврейские, армянские и грузинские корни. А в третьем-четвёртом поколении ещё и итальянские, польские и греческие. Фамилия - восточно-украинская. Но я - Русский. Как и Эдик.
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ tsnq4wgw7xjb (раскрыть)
вчера в 11:25
В Турцию он и сам не пойдет? Вы вообще в курсе, что он армянин?
112910415
112910415
вчера в 10:57
только вот предложений нет ...
tsnq4wgw7xjb
tsnq4wgw7xjb
вчера в 10:55
Для Краснодара и РПЛ Сперцян хороший игрок, но даже в Турцию не зовут.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 10:34
Всегда нужно быть готовым к уходу ведущих игроков команды, вдруг появятся приличные, в плане финансов, предложения. Целесообразно главному тренеру иметь на примете по несколько игроков на каждую позицию. Сперцян? По-моему Эдвард сильно снизил требования к себе и перестал прогрессировать. В этом виноват и Мусаев. С ведущими игроками тоже надо работать.
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 10:31
Больше всего мне не хочется, чтобы "Краснодар" довольствовался золотыми медалями прошедшего чемпионата, а продолжал играть так же вдохновенно, как в закончившемся сезоне. Ведь могут, черти, подумать, что задачу свою выполнили, добыли для города и региона золото, ну и хватит, мол, с них...
lotsman
lotsman
вчера в 09:29
Может конечно, если позовут. Но только вот никак не зовут.)
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:24
Удерживать игрока конечно нельзя
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