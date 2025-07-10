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«Спартак» сделал предложение по защитнику «Торино»

вчера, 17:00

Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти рассказал источнику об интересе к защитнику клуба Саулю Коко со стороны московского «Спартака».

«Спартак» сделал нам предложение по Саулю Коко. Мы ведём переговоры.

В сезоне 2024/25 игрок провёл в составе итальянской команды 34 матча во всех турнирах и забил два мяча.

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CCCP1922
CCCP1922
вчера в 17:25
Богатые клубы, как с цепи сорвались - берут гастарбайтеров, тех, кто подороже и ещё не стесняются переплачивать. Клубы победнее берут гастарбайтеров подешевле и, наконец, бедные клубы берут дешёвых. При желании можно найти игроков за еду. К сожалению, на своих, на россиян большого спроса нет. А ведь может наступить ситуация, когда все эти легионеры, заработают на жизнь и им разрешат расторгать контракты с российскими клубами в одностороннем порядке. Кто разрешит? Да те же ФИФА и УЕФА. Что тогда? А вот тогда мы и вспомним, что в -России есть футбольные академии.
Брулин
Брулин
вчера в 17:03
Fan ID не будет отменен.
Госдума на пленарном заседании отклонила законопроект об отмене системы идентификации болельщиков на стадионах.

Закон о Fan ID вступил в силу 1 июня 2022 года. В настоящее время карта болельщика требуется для посещения матчей Мир РПЛ и OLIMPBET Суперкубка России.
Гость
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