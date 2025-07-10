«Спартак» сделал предложение по защитнику «Торино»

Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти рассказал источнику об интересе к защитнику клуба Саулю Коко со стороны московского «Спартака».
«Спартак» сделал нам предложение по Саулю Коко. Мы ведём переговоры.
В сезоне 2024/25 игрок провёл в составе итальянской команды 34 матча во всех турнирах и забил два мяча.
Госдума на пленарном заседании отклонила законопроект об отмене системы идентификации болельщиков на стадионах.
Закон о Fan ID вступил в силу 1 июня 2022 года. В настоящее время карта болельщика требуется для посещения матчей Мир РПЛ и OLIMPBET Суперкубка России.
Госдума на пленарном заседании отклонила законопроект об отмене системы идентификации болельщиков на стадионах.
Закон о Fan ID вступил в силу 1 июня 2022 года. В настоящее время карта болельщика требуется для посещения матчей Мир РПЛ и OLIMPBET Суперкубка России.