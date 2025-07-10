«Спартак» сделал предложение по защитнику «Торино»

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вчера, 17:00

Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти рассказал источнику об интересе к защитнику клуба со стороны московского «Спартака».

«Спартак» сделал нам предложение по Саулю Коко. Мы ведём переговоры.

В сезоне 2024/25 игрок провёл в составе итальянской команды 34 матча во всех турнирах и забил два мяча.