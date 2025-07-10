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Защитник сборной Гондураса подписал контракт с «Рубином»

вчера, 15:51

«Рубин» объявил о переходе защитника Дениля Мальдонадо. Игрок сборной Гондураса заключил с казанским клубом четырёхлетний контракт, он будет выступать под 3-м номером.

Ранее футболист играл за румынскую команду «Университатя» из Крайовы.

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Все комментарии
Иван Стаканов
Иван Стаканов
вчера в 17:03
Вот зачем тратить деньги на покупку и зарплату откровенно слабого футболиста.
Если с РОВНО тем же успехом можно взять игрока из молодежной академии.
axjqjp7c58b5
axjqjp7c58b5
вчера в 15:53
Болельщики сразу дадут ему прозвище - Гондурас.
Гость
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