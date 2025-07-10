Защитник сборной Гондураса подписал контракт с «Рубином»

«Рубин» объявил о переходе защитника Дениля Мальдонадо. Игрок сборной Гондураса заключил с казанским клубом четырёхлетний контракт, он будет выступать под 3-м номером.
Ранее футболист играл за румынскую команду «Университатя» из Крайовы.
«Рубин» объявил о переходе защитника Дениля Мальдонадо. Игрок сборной Гондураса заключил с казанским клубом четырёхлетний контракт, он будет выступать под 3-м номером.
Ранее футболист играл за румынскую команду «Университатя» из Крайовы.
Если с РОВНО тем же успехом можно взять игрока из молодежной академии.
Если с РОВНО тем же успехом можно взять игрока из молодежной академии.