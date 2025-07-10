Защитник сборной Гондураса подписал контракт с «Рубином»

1752151867

вчера, 15:51

«Рубин» объявил о переходе защитника . Игрок сборной Гондураса заключил с казанским клубом четырёхлетний контракт, он будет выступать под 3-м номером.

Ранее футболист играл за румынскую команду «Университатя» из Крайовы.