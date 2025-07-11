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Матеус Алвес: «Моя цель — оставить свой след в истории ЦСКА»

вчера, 09:27

Полузащитник ЦСКА Матеус Алвес высказался о подписании контракта с московским клубом.

Ещё до получения предложения я имел представление о команде. Знаю, что тут играл Вагнер Лав, знаю, что ЦСКА — большой клуб с историей, побеждавший в еврокубках. Я был очень счастлив получить предложение о переходе. Моя цель — оставить свой след в истории ЦСКА. Моя основная позиция – атакующий полузащитник, я стараюсь играть ближе к штрафной площади соперника. Из сильных качеств отмечу контроль мяча: когда я получаю пас, то прохожу вперёд, нахожу нападающих и создаю голевые эпизоды.

Напомним, что 10 июля было официально объявлено о переходе 20-летнего бразильца в состав «красно-синих».

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
вчера в 13:53
Желающих оставить свой след и добрую славу было много, а легендами становятся единицы. Старайся и всё получится.
hu63q6bv8sjd
hu63q6bv8sjd
вчера в 11:54
В цска поняли, что без бразильцев сейчас никак, следа нет никакого.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 09:41
Оставить свой след в истории ЦСКА -- громкое заявление. Посмотрим. Удачи .
Гость
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