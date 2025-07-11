Матеус Алвес: «Моя цель — оставить свой след в истории ЦСКА»

Полузащитник ЦСКА высказался о подписании контракта с московским клубом.

Ещё до получения предложения я имел представление о команде. Знаю, что тут играл Вагнер Лав, знаю, что ЦСКА — большой клуб с историей, побеждавший в еврокубках. Я был очень счастлив получить предложение о переходе. Моя цель — оставить свой след в истории ЦСКА . Моя основная позиция – атакующий полузащитник, я стараюсь играть ближе к штрафной площади соперника. Из сильных качеств отмечу контроль мяча: когда я получаю пас, то прохожу вперёд, нахожу нападающих и создаю голевые эпизоды.