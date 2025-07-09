Капитан «Лас-Пальмаса» вернулся в команду после рецидива рака в феврале

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вчера, 11:44

Капитан «Лас-Пальмаса» прошёл медицинское обследование в клубе вместе с командой перед сезоном 2025/26.

Игрок с февраля проходил лечение в связи с рецидивом рака. Впервые болезнь у футболиста обнаружили в 2022 году.

Клуб поделился в социальных сетях фотографиями полузащитника, участвующего в медосмотре. На них он выглядит бодрым и позитивным.

Пока неясно, будет ли футболист сразу доступен для выбора. Президент «Лас-Пальмаса» Мигель Анхель Рамирес отметил:

Кириан начал тренироваться две недели назад, потому что его целью было быть готовым к началу предсезонки. Сегодня он прошёл медицинское обследование, и, без сомнения, он — наше лучшее приобретение.

Коллектив по итогам прошлого сезона вылетел из Ла Лиги.