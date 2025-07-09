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Капитан «Лас-Пальмаса» вернулся в команду после рецидива рака в феврале

вчера, 11:44

Капитан «Лас-Пальмаса» Кириан Родригес прошёл медицинское обследование в клубе вместе с командой перед сезоном 2025/26.

Игрок с февраля проходил лечение в связи с рецидивом рака. Впервые болезнь у футболиста обнаружили в 2022 году.

Клуб поделился в социальных сетях фотографиями полузащитника, участвующего в медосмотре. На них он выглядит бодрым и позитивным.

Пока неясно, будет ли футболист сразу доступен для выбора. Президент «Лас-Пальмаса» Мигель Анхель Рамирес отметил:

Кириан начал тренироваться две недели назад, потому что его целью было быть готовым к началу предсезонки. Сегодня он прошёл медицинское обследование, и, без сомнения, он — наше лучшее приобретение.

Коллектив по итогам прошлого сезона вылетел из Ла Лиги.

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Все комментарии
2j4durq9wnzx
2j4durq9wnzx
вчера в 13:48
Значит здоровье у него богатырское.
112910415
112910415
вчера в 13:00
правильный парень !
пусть не будет больше бед в его жизни !
Маг_тм
Маг_тм ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 12:43
Я бы сказал сотни млн
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 12:23
Здоровья ему! Да и всем-всем хорошим людям здоровья! От этой гадости страдают сотни тысяч детишек и взрослых по всему миру.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:58
Дай Бог ему здоровья и возобновить свою футбольную карьеру. Удачи.
Гость
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