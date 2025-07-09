Мусиала впервые высказался по поводу своей тяжёлой травмы

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вчера, 16:57

Полузащитник «Баварии» поблагодарил фанатов и призвал никого не обвинять в своей травме.

Об этом он написал в своих личных соцсетях:

Благодарю за любовь и поддержку, которую я получил от всех вас. Это очень много значит для меня. Приятно видеть, как футбольный мир объединяется в такое время, и я действительно ценю это. Операция прошла хорошо. Я нахожусь под тщательным наблюдением. Хочу сказать, что в случившемся не надо никого винить. Подобные ситуации случаются.

Напомним, что Мусиала получил травму в матче 1/4 финала Клубного чемпионата мира между «Баварией» и «Пари Сен-Жермен» (2:0) из-за столкновения с голкипером парижан Джанлуиджи Доннаруммой.