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Мусиала впервые высказался по поводу своей тяжёлой травмы

вчера, 16:57
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)2 : 0Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала поблагодарил фанатов и призвал никого не обвинять в своей травме.

Об этом он написал в своих личных соцсетях:

Благодарю за любовь и поддержку, которую я получил от всех вас. Это очень много значит для меня. Приятно видеть, как футбольный мир объединяется в такое время, и я действительно ценю это. Операция прошла хорошо. Я нахожусь под тщательным наблюдением. Хочу сказать, что в случившемся не надо никого винить. Подобные ситуации случаются.

Напомним, что Мусиала получил травму в матче 1/4 финала Клубного чемпионата мира между «Баварией» и «Пари Сен-Жермен» (2:0) из-за столкновения с голкипером парижан Джанлуиджи Доннаруммой.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:13
верные слова подобрал парень !
Брулин
Брулин
вчера в 18:45
Молодец, Муся! Верный настрой, Болельщики Баварии, да что уж, всего мира, ждут возвращения тебя и твоей магии. Здоровья
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 18:31
Травмы - часть футбола. Бывают ситуации пострашнее. Молодец, что не стал никого винить. Скорейшего выздоровления!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 18:26, ред.
Джамал наверняка не раз смотрел повтор момента, когда он очертя голову попер между двумя здоровенными мужиками за мячиком... и понял свой же игровой косяк. Хорошо что парень в адеквате.
Пусть выздоравливает и снова в строй, - Баварии без него хреново будет.
артем сергеев 1
артем сергеев 1
вчера в 18:09
Молодец Мусиала, зауважал ！Сказал то, что должен был сквзать, то, о чем говорили обьективные болельщики футбола ...
И, хотел －не хотел, но и рьяным болельщикам, осуждавшим Доннаруму глаза открыл...
А уж своих друзей по команде и вовсе на место поставил.
Еще раз: Мусиала мужик！
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 17:47
Мужик!👍 Достойно сказал и не стал не кого обвинять как многие из Баварий Доннаруму. Футбол не бывает без травм к сожеленею. Здоровья Мусиале и скорейшего возвращения в строй!!
Capral
Capral
вчера в 17:01
Здоровья тебе, Мусик!!!!!!! Быстрее выздоравливай и возвращайся в строй!!!!!!! Ты нужен команде!!!!!!!
Гость
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