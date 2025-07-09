Рэшфорд вернулся к тренировкам в «Манчестер Юнайтед» раньше срока

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд вернулся к тренировкам в Каррингтоне, несмотря на то, что был одним из пяти игроков, получивших длительный отпуск в связи с уходом из клуба.
Форвард провёл занятие в понедельник и вторник. Он не участвовал в командных тренировках, а вместо этого занимался индивидуально.
Рэшфорд, чей номер был передан новичку МЮ Матеусу Кунье, должен был вернуться в конце этого месяца.
Первый контрольный матч МЮ проведёт с «Лидсом» в Стокгольме 19 июля, после чего отправится в США.