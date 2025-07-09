Рэшфорд вернулся к тренировкам в «Манчестер Юнайтед» раньше срока

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вчера, 14:54

Нападающий «Манчестер Юнайтед» вернулся к тренировкам в Каррингтоне, несмотря на то, что был одним из пяти игроков, получивших длительный отпуск в связи с уходом из клуба.

Форвард провёл занятие в понедельник и вторник. Он не участвовал в командных тренировках, а вместо этого занимался индивидуально.

Рэшфорд, чей номер был передан новичку МЮ Матеусу Кунье, должен был вернуться в конце этого месяца.