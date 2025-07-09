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Рэшфорд вернулся к тренировкам в «Манчестер Юнайтед» раньше срока

вчера, 14:54

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд вернулся к тренировкам в Каррингтоне, несмотря на то, что был одним из пяти игроков, получивших длительный отпуск в связи с уходом из клуба.

Форвард провёл занятие в понедельник и вторник. Он не участвовал в командных тренировках, а вместо этого занимался индивидуально.

Рэшфорд, чей номер был передан новичку МЮ Матеусу Кунье, должен был вернуться в конце этого месяца.

Первый контрольный матч МЮ проведёт с «Лидсом» в Стокгольме 19 июля, после чего отправится в США.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 12:41
Маркус ты лучше бы в мордобойне по тренировался,что бы в конце месяца с Аморимом поговорить.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 15:15
Как же у них всё сложно... Уже и отпуск длительный дали для трудоустройства, а он, каков молодец - находясь в отпуске поддерживает физическую форму индивидуальными тренировками. Я не буду разбираться, кто во всём виноват, но, чёрт побери, Маркус, где твоё самолюбие? На тебя больше, не рассчитывают... Вот и номера лишили. Неужели ты не мог провести тренировку в другом месте, просто заплатив? Не знаю, я разочарован.
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:56
Судя по всему просто поддерживает форму.
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