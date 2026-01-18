В «Ростове» решили оставить тренера, которая оскорбляла своих подопечных

1768755951

сегодня, 20:05

Тренер женской команды «Ростова» сохранила свой пост, несмотря на угрозы в адрес футболисток клуба.

Об этом сообщил гендир клуба Игорь Гончаров:

Мы провели проверку по главному тренеру женской команды. Будет административное взыскание, плюс усилили моменты управленческого характера. Однако не хотел бы озвучивать, чтобы не выносить лишний раз на суд. Яна Чуб в команде остается.

Ранее Telegram‑канал Don Mash опубликовал видео, на котором Яна Чуб нецензурно выражалась в адрес футболисток своей команды после их жалоб на задержку зарплат и угрожала игрокам физической расправой.