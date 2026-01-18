Top.Mail.Ru
Сборная Сенегала выразила недовольство организацией финала Кубка Африки

сегодня, 20:14
Сборная Сенегала выразила недовольство организацией финального матча Кубка африканских наций с командой Марокко из-за количества предоставленных билетов на игру для сенегальцев. Об этом сообщает пресс-служба сенегальской национальной команды.

Турнир проходит в Марокко. Финальный матч начнется в 22:00 мск.

Сборная Сенегала выигрывала Кубок африканских наций в 2021 году. Команда Марокко завоевывала титул в 1976 году.

Vilar
Vilar
сегодня в 22:59
Карнавал с фестивалем.
ABir
ABir
сегодня в 22:37
Лучшим выражением недовольства станет вдохновенная игра сенегальцев ф финальном матче, а вишенкой на торте - победа в финале.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:27
Для Марокко всё равно матч домашний, и местных будет больше...
shur
shur
сегодня в 21:19
..сейчас всё в ногах этих славных парней из Сенегала и Марокко,
а уж потом лужённые глотки и барабанные дробы! Порой смотришь
на фанатов,живут своей жизнью, а что на поле происходит как то
по барабану!!!
js2v5nzys88x
js2v5nzys88x
сегодня в 21:05
Ну наверное квоту то получили, а на большее рассчитывать было глупо...
lazzioll
lazzioll
сегодня в 20:59
у них болелы крутые. каждый чемпионат мира наслаждаешься, наблюдая за ними, ярко-цветно и стильно в то же время
lotsman
lotsman
сегодня в 20:55
Недовольны слабой группой поддержки из-за малой квоты для болельщиков Сенегала.
