Сборная Сенегала выразила недовольство организацией финала Кубка Африки

Сборная Сенегала выразила недовольство организацией финального матча Кубка африканских наций с командой Марокко из-за количества предоставленных билетов на игру для сенегальцев. Об этом сообщает пресс-служба сенегальской национальной команды.
Турнир проходит в Марокко. Финальный матч начнется в 22:00 мск.
Сборная Сенегала выигрывала Кубок африканских наций в 2021 году. Команда Марокко завоевывала титул в 1976 году.
а уж потом лужённые глотки и барабанные дробы! Порой смотришь
на фанатов,живут своей жизнью, а что на поле происходит как то
по барабану!!!
