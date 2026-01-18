Сборная Сенегала выразила недовольство организацией финала Кубка Африки

1768756464

сегодня, 20:14

Сборная Сенегала выразила недовольство организацией финального матча Кубка африканских наций с командой Марокко из-за количества предоставленных билетов на игру для сенегальцев. Об этом сообщает пресс-служба сенегальской национальной команды.

Турнир проходит в Марокко. Финальный матч начнется в 22:00 мск.

Сборная Сенегала выигрывала Кубок африканских наций в 2021 году. Команда Марокко завоевывала титул в 1976 году.