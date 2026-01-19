Тренер сборной Сенегала увел команду с поля в финале Кубка Африки

Главный тренер сборной Сенегала Пап Тьяв увел футболистов команды с поля во время финального матча Кубка африканских наций против сборной Марокко. Турнир проходит в Марокко.
В компенсированное время ко втором тайму при счете 0:0 после видеопросмотра был отменен гол сенегальских игроков. Затем после видеопросмотра в ворота сборной Сенегала был назначен пенальти.
Сенегальцы вернулись на поле спустя несколько минут. Пенальти исполнил Браим Диас, пробив несильно по центру ворот — вратарь Сенегала Эдуар Менди забрал удар.
