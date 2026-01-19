Top.Mail.Ru
Тренер сборной Сенегала увел команду с поля в финале Кубка Африки

сегодня, 00:09
СенегалЛоготип футбольный клуб Сенегал1 : 0Логотип футбольный клуб МароккоМароккоЗакончился в доп. время

Главный тренер сборной Сенегала Пап Тьяв увел футболистов команды с поля во время финального матча Кубка африканских наций против сборной Марокко. Турнир проходит в Марокко.

В компенсированное время ко втором тайму при счете 0:0 после видеопросмотра был отменен гол сенегальских игроков. Затем после видеопросмотра в ворота сборной Сенегала был назначен пенальти.

Сенегальцы вернулись на поле спустя несколько минут. Пенальти исполнил Браим Диас, пробив несильно по центру ворот — вратарь Сенегала Эдуар Менди забрал удар.

Тьяв Пап
shur
shur
сегодня в 01:13
...какая то нечисть летает над игроками Реала!
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 00:30, ред.
Когда это случилось, открыл щас тв-трансляцию а Сенегал ведёт по прежнему 1:0 и пенальти никаким не пахнет, неужели манипуляция подкйствовала?
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:29
Дык они по ходу вернулись! 1-0 ведут
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:28
психологически это помогло игрокам сб. Сенегала))
незабитый пенальии.
а вот и гол.
дальше будет весело.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:15
Ну это не выход конечно. Хотя обидно
Гость
