Тренер сборной Сенегала увел команду с поля в финале Кубка Африки

сегодня, 00:09

Главный тренер сборной Сенегала увел футболистов команды с поля во время финального матча Кубка африканских наций против сборной Марокко. Турнир проходит в Марокко.

В компенсированное время ко втором тайму при счете 0:0 после видеопросмотра был отменен гол сенегальских игроков. Затем после видеопросмотра в ворота сборной Сенегала был назначен пенальти.

Сенегальцы вернулись на поле спустя несколько минут. Пенальти исполнил Браим Диас, пробив несильно по центру ворот — вратарь Сенегала Эдуар Менди забрал удар.