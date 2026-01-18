Франкфуртский «Айнтрахт» уволил главного тренера

Немецкий «Айнтрахт» уволил главного тренера Дино Топмёллера. Отставка произошла через два дня после матча против «Вердера», который завершился вничью 3:3. Также ранее на этой неделе клуб из Франкфурта проиграл 2:3 «Штутгарту».
«Айнтрахт» после 18 туров занимает в таблице 7-е место с 27 очками. В прошлом сезоне команда финишировала 3-й и попала в Лигу чемпионов.
Чуть оступился, всё не тот!
И тут не Вердер виноват!
Айнтрахт похоже сдал назад!!!
...Вот только Лигу заслужили, теперь как будто и не были?!
