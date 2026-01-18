Франкфуртский «Айнтрахт» уволил главного тренера

1768762446

сегодня, 21:54

Немецкий «Айнтрахт» уволил главного тренера . Отставка произошла через два дня после матча против «Вердера», который завершился вничью 3:3. Также ранее на этой неделе клуб из Франкфурта проиграл 2:3 «Штутгарту».

«Айнтрахт» после 18 туров занимает в таблице 7-е место с 27 очками. В прошлом сезоне команда финишировала 3-й и попала в Лигу чемпионов.