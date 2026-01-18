Top.Mail.Ru
Франкфуртский «Айнтрахт» уволил главного тренера

сегодня, 21:54

Немецкий «Айнтрахт» уволил главного тренера Дино Топмёллера. Отставка произошла через два дня после матча против «Вердера», который завершился вничью 3:3. Также ранее на этой неделе клуб из Франкфурта проиграл 2:3 «Штутгарту».

«Айнтрахт» после 18 туров занимает в таблице 7-е место с 27 очками. В прошлом сезоне команда финишировала 3-й и попала в Лигу чемпионов.

Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 23:02
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 23:00
...на Барсу не сейчас управы!
Хотя, Она кому то не по нраву!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 22:58
А я готовлюсь к Барселоне...)))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 22:57
...Данке шонннннннннннннннннннннннннннннннн!!!
Смотрю Африку! Атас всё в красном,свист как на ПЕтровском! Но Мане,он и в Африке Мане,рекомендую!
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 22:52
Он может вернуться в Байер, уже было сообщение.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 22:48
Санёк, ты не пробовал печататься?! У меня слов нет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Я даже не припомню, чтобы люди, так быстро сочиняли ШЕДЕВРЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Я сам иногда пишу стихи, но так быстро и ярко не умею!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Браво, Дружище, Браво!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))))))))))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 22:44
....Был всю дорогу Дино Топ ,
Чуть оступился, всё не тот!
И тут не Вердер виноват!
Айнтрахт похоже сдал назад!!!
...Вот только Лигу заслужили, теперь как будто и не были?!
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 22:31
Да, ты прав- гроза и хозяин морей, очень толковое предположение!!!)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 22:27
боссы Айнтрахта подумали, вот Хави Алонсо свободен))
и торопятся перехватить у Тоттенхэма.
Capral
Capral
сегодня в 22:03, ред.
Вот так, тренер занимает третье место и выводит команду в ЛЧ, но стоит ему оказаться на 7-м месте, как тут же следует увольнение. Тренер сумевший поднять команду и впервые с ней занять место в призерах оказался на обочине истории, несмотря на то, что именно с Топпмеллером команда стала развиваться и расти. Я много читал хвалительных статей из немецких авторитетных изданий об этом тренере, много слушал его в передачах, и сейчас, это увольнение мне дико и непонятно... Ну ладно, руководству конечно видней, посмотрим, кто лучше впишется в систему клуба...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 22:01
Ждали от тренера большого - не оправдал доверия...)
Гость
