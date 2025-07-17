Камавинга интересен «Манчестер Сити» и лично Гвардиоле

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вчера, 09:37

Полузащитник «Реала» стал одной из главных целей «Манчестер Сити» в это межсезонье.

По информации источника, главный тренер «горожан» ждёт от руководства клуба усиления линии полузащиты и надеется подписать 22-летнего футболиста. Он считает, что француз поможет команде после ухода Кевина Де Брюйне.

Весной этого года «Манчестер Сити» уже обращался в «Реал» с таким запросом, но в тот раз сторона игрока отказалась продолжать переговоры.

В прошедшем сезоне Камавинга сыграл 35 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.