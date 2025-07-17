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Камавинга интересен «Манчестер Сити» и лично Гвардиоле

вчера, 09:37

Полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга стал одной из главных целей «Манчестер Сити» в это межсезонье.

По информации источника, главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола ждёт от руководства клуба усиления линии полузащиты и надеется подписать 22-летнего футболиста. Он считает, что француз поможет команде после ухода Кевина Де Брюйне.

Весной этого года «Манчестер Сити» уже обращался в «Реал» с таким запросом, но в тот раз сторона игрока отказалась продолжать переговоры.

В прошедшем сезоне Камавинга сыграл 35 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.

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Все комментарии
Датак
Датак
вчера в 12:39
по моему,его используют не там где нужно.он должен играть ближе к атаке,а не к обороне
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 10:17, ред.
Много игровых данных у Камы..., но все они как-то воедино не соберутся. Бессистемный и нецелостный он какой-то. Может дело в тренере. Гвардиола имеет на него виды. Посмотрим...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:12, ред.
Дорогой нигер, да и в основу может не попасть) Пусть в Африке остается
azkan
azkan
вчера в 10:03
Наверное полюбился в очных встречах. Но стата не впечатляет
Гость
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