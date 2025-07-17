Камавинга интересен «Манчестер Сити» и лично Гвардиоле

Полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга стал одной из главных целей «Манчестер Сити» в это межсезонье.
По информации источника, главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола ждёт от руководства клуба усиления линии полузащиты и надеется подписать 22-летнего футболиста. Он считает, что француз поможет команде после ухода Кевина Де Брюйне.
Весной этого года «Манчестер Сити» уже обращался в «Реал» с таким запросом, но в тот раз сторона игрока отказалась продолжать переговоры.
В прошедшем сезоне Камавинга сыграл 35 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.