«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого обыграл «Бэйцзин Гоань» в поединке лидеров

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вчера, 17:20

«Бэйцзин Гоань» уступил «Шанхай Шэньхуа» в матче 17-го тура Суперлиги (1:3).

На 7-й минуте гости вышли вперёд усилиями Луиса Нлаво. Си У на 21-й удвоил преимущество команды. На 26-й Гонсалу Родригеш сократил отставание хозяев поля в счёте. Ханчао Ю на 90+8-й забил третий мяч команды, которую возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий.

«Бэйцзин Гоань» занимает 2-е место в чемпионате Китая (38 очков). «Шанхай Шэньхуа» лидирует (41 балл).