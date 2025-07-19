«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого обыграл «Бэйцзин Гоань» в поединке лидеров

«Бэйцзин Гоань» уступил «Шанхай Шэньхуа» в матче 17-го тура Суперлиги (1:3).
На 7-й минуте гости вышли вперёд усилиями Луиса Нлаво. Си У на 21-й удвоил преимущество команды. На 26-й Гонсалу Родригеш сократил отставание хозяев поля в счёте. Ханчао Ю на 90+8-й забил третий мяч команды, которую возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий.
«Бэйцзин Гоань» занимает 2-е место в чемпионате Китая (38 очков). «Шанхай Шэньхуа» лидирует (41 балл).
У первой команды и второй равное количество очков...играют меж собой...
И на 98-й минуте ...гол....через себя...головой....со своей половины поля...
Слуцкий счастлив...болельщики в восторге...весь 25-ти миллионный Шанхай славят российского специалиста..
Занавес.....
Кстати...для справки....всё 36 игроков Слуцкого стоят 13 млн евро....ж
У первой команды и второй равное количество очков...играют меж собой...
И на 98-й минуте ...гол....через себя...головой....со своей половины поля...
Слуцкий счастлив...болельщики в восторге...весь 25-ти миллионный Шанхай славят российского специалиста..
Занавес.....
Кстати...для справки....всё 36 игроков Слуцкого стоят 13 млн евро....ж