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«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого обыграл «Бэйцзин Гоань» в поединке лидеров

вчера, 17:20
Бэйцзин ГоаньЛоготип футбольный клуб Бэйцзин Гоань (Пекин)1 : 3Логотип футбольный клуб Шанхай ШэньхуаШанхай ШэньхуаМатч завершен

«Бэйцзин Гоань» уступил «Шанхай Шэньхуа» в матче 17-го тура Суперлиги (1:3).

На 7-й минуте гости вышли вперёд усилиями Луиса Нлаво. Си У на 21-й удвоил преимущество команды. На 26-й Гонсалу Родригеш сократил отставание хозяев поля в счёте. Ханчао Ю на 90+8-й забил третий мяч команды, которую возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий.

«Бэйцзин Гоань» занимает 2-е место в чемпионате Китая (38 очков). «Шанхай Шэньхуа» лидирует (41 балл).

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 06:52
Примерно так же как и Челестини игроков ЦСКА.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:39, ред.
Всё как в сценарии...
У первой команды и второй равное количество очков...играют меж собой...
И на 98-й минуте ...гол....через себя...головой....со своей половины поля...
Слуцкий счастлив...болельщики в восторге...весь 25-ти миллионный Шанхай славят российского специалиста..
Занавес.....

Кстати...для справки....всё 36 игроков Слуцкого стоят 13 млн евро....ж
Comentarios
Comentarios
вчера в 19:14
Леня может )
tah8sxxcj9b2
tah8sxxcj9b2
вчера в 18:59
Победа над прямым конкурентом,дорого стоит
112910415
112910415
вчера в 18:18
Леонид лучший!
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
вчера в 17:53
Думаю, Слуцкий может привести Шанхай к чемпионству, чего ему и желаю. Обыграли прямого конкурента да еще и в гостях, браво!
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 17:49
Это был матч за шесть очков, причём наши (команда Слуцкого) играли в гостях. Шанхай Шеньхуа одержал уверенную победу победу и вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Китая. Кстати, китайские лидеры играют в приличный футбол, который можно смотреть. На месте Матч ТВ я вообще включил бы обзоры Китайской Суперлиги в информационные блоки программы "Все на матч", а отдельные игры показывал полностью. Слуцкого привлечь в качестве эксперта.
Варвар7
Варвар7 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 17:27
Он просто на них грозно смотрит и они сами ему выкрикивают кто есть кто...)))
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:25
Очень важная гостевая победа , «Шанхай Шэньхуа» , да ещё с "контрольным" голом в самом конце встречи - это должно придать команде Слуцкого дополнительной уверенности.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:24
Как Леня игроков отличает там?)))
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