«Акрон» и «Крылья Советов» не выявили победителя в матче РПЛ

1752935234

вчера, 17:27

«Акрон» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в матче 1-го тура РПЛ (1:1).

На 45+1-й минуте команда из Тольятти открыла счёт — голом отметился Ионуц Неделчару. Клуб из Самары отыгрался на 57-й усилиями Вадима Ракова.