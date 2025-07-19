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«Акрон» и «Крылья Советов» не выявили победителя в матче РПЛ

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Тот самый чувак
Тот самый чувак ответ mqe7rqaf96s8 (раскрыть)
вчера в 19:14
В Локо, теперь Комличенко феерит.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 18:36
Ничья тоже результат, причём довольно распространённый для первого тура чемпионата России по футболу. Я не думаю, что он может свидетельствовать о примерно равной силе команд. Акрон очень молодой коллектив, который стремится к постоянному развитию. У Крыльев Советов сейчас не лучшие времена - в нынешнем сезоне им, скорее всего, предстоит борьба за выживание. При том, что задачи у них разные, в футбол играть команды умеют.
За адекватность
За адекватность
вчера в 17:46, ред.
Не сказал бы, что областное дерби поразило кипением страстей на поле, хотя и откровенно скучным матч не назовешь. Ежели кратко, то "КС", основательно перекроившие состав, смотрелись ничуть не хуже "Акрона", игравшего проверенными прошлым сезоном бойцами. Суеты и сумбура конечно хватало с обеих сторон, но и создавать что-то изредка получалось. Раков красиво положил, сравняв счет. В общем в желании командам не откажешь, а вот в умении не мешало бы прибавлять. "Акрон" в целом хоть и смотрелся поактивней, но итоговый ничейный результат вполне себе по игре, как на мой сугубо субъективный взгляд.
jvkxydpn6rvs
jvkxydpn6rvs
вчера в 17:44
Ужасно скучный матч, неужели все игры такими будут.
nubom
nubom ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 17:42
Я смотрел, но наверное, лучше бы читал...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:40
Мне нравится, что все команды пока теряют очки. И пропускают голы...
mqe7rqaf96s8
mqe7rqaf96s8
вчера в 17:40
Зря Вадима Ракова убрали из Локомотива.
derrik2000
derrik2000
вчера в 17:38
К сожалению, СЕГОДНЯ НЕ МОГУ НИЧЕГО ПОСМОТРЕТЬ... ((( Только текст.
Как ИГРА - то?
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 17:37, ред.
С почином, команды. Это вроде как первая ничья в истории противостояния, в этом дерби Самарской области. Хотел сказать Самарском дерби, но болельщики Акрона бы меня камнями за это закидали)

По игре. А игра была равная, лично я болел за Акрон, мне симпатизирует эта команда тем, что она (насколько я знаю) частная. Они не пилят государственные деньги, они не живут на дотации от региона и страны, они не живут на бюджет от госкомпании (читай - наши налоги). На мой взгляд, Акрон сейчас напоминает мне Краснодар времен начала 10х годов, когда они вышли в РФПЛ. Расстроен упущенными двумя очками, но игра не была ужасной, как например вчерашнее Динамо.

И вишенка на торте - гол признанного лучшим игроком матча, шедевральным ударом из-за пределов штрафной (метров с 27-30) Вадима Ракова, с не менее шедевральным подкатом-голевым-пасом вблизи своей штрафной от Фернандо Костанца. Этот гол должен стать как минимум лучшим голом тура и имеет огромные шансы стать лучшим голом месяца. Но сам этот момент я бы не назвал голевым, удар был скорее на удачу, чем на мастерство. Каждый, кто скажет про мастерство пусть попробует пробежать 40 метров на максимальной скорости, с двумя накрывающими защитниками и при этом попасть хотя бы по мячу. Чистейшая удача с голом, но результат по игре
s4d4gvzdmab4
s4d4gvzdmab4
вчера в 17:37
Игра не уровня РПЛ, а чемпионата Самарской области.
nubom
nubom
вчера в 17:35
Как оказалось, у Крылышек не так уж все и плохо...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 17:31
Мне игра понравилась. Обе команды подготовились к сезону неплохо. И на вылет не должны стоять.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:30
Да гол крыльев хорош, а в целом скукота....
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 17:29
Украшение матча -- гол Ракова. КРАСОТА !!!
Брулин
Брулин
вчера в 17:28
Классный гол Раков забил, сравняв счёт.
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