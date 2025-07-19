«Акрон» и «Крылья Советов» не выявили победителя в матче РПЛ

«Акрон» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в матче 1-го тура РПЛ (1:1).
На 45+1-й минуте команда из Тольятти открыла счёт — голом отметился Ионуц Неделчару. Клуб из Самары отыгрался на 57-й усилиями Вадима Ракова.
|Акрон1 : 1Крылья Советов
|Матч завершен
«Акрон» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в матче 1-го тура РПЛ (1:1).
На 45+1-й минуте команда из Тольятти открыла счёт — голом отметился Ионуц Неделчару. Клуб из Самары отыгрался на 57-й усилиями Вадима Ракова.
По игре. А игра была равная, лично я болел за Акрон, мне симпатизирует эта команда тем, что она (насколько я знаю) частная. Они не пилят государственные деньги, они не живут на дотации от региона и страны, они не живут на бюджет от госкомпании (читай - наши налоги). На мой взгляд, Акрон сейчас напоминает мне Краснодар времен начала 10х годов, когда они вышли в РФПЛ. Расстроен упущенными двумя очками, но игра не была ужасной, как например вчерашнее Динамо.
И вишенка на торте - гол признанного лучшим игроком матча, шедевральным ударом из-за пределов штрафной (метров с 27-30) Вадима Ракова, с не менее шедевральным подкатом-голевым-пасом вблизи своей штрафной от Фернандо Костанца. Этот гол должен стать как минимум лучшим голом тура и имеет огромные шансы стать лучшим голом месяца. Но сам этот момент я бы не назвал голевым, удар был скорее на удачу, чем на мастерство. Каждый, кто скажет про мастерство пусть попробует пробежать 40 метров на максимальной скорости, с двумя накрывающими защитниками и при этом попасть хотя бы по мячу. Чистейшая удача с голом, но результат по игре
По игре. А игра была равная, лично я болел за Акрон, мне симпатизирует эта команда тем, что она (насколько я знаю) частная. Они не пилят государственные деньги, они не живут на дотации от региона и страны, они не живут на бюджет от госкомпании (читай - наши налоги). На мой взгляд, Акрон сейчас напоминает мне Краснодар времен начала 10х годов, когда они вышли в РФПЛ. Расстроен упущенными двумя очками, но игра не была ужасной, как например вчерашнее Динамо.
И вишенка на торте - гол признанного лучшим игроком матча, шедевральным ударом из-за пределов штрафной (метров с 27-30) Вадима Ракова, с не менее шедевральным подкатом-голевым-пасом вблизи своей штрафной от Фернандо Костанца. Этот гол должен стать как минимум лучшим голом тура и имеет огромные шансы стать лучшим голом месяца. Но сам этот момент я бы не назвал голевым, удар был скорее на удачу, чем на мастерство. Каждый, кто скажет про мастерство пусть попробует пробежать 40 метров на максимальной скорости, с двумя накрывающими защитниками и при этом попасть хотя бы по мячу. Чистейшая удача с голом, но результат по игре