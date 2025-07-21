Симонс согласился перейти в «Челси»

По данным инсайдера Фабрицио Романо, полузащитник «РБ Лейпциг» Хави Симонс выразил готовность перейти в «Челси».
Английский клуб уже связался с агентами нидерландского футболиста, и сам Симонс настроен положительно на предложение «Челси». Ожидается, что переговоры между командами начнутся во вторник.
Однако осуществление сделки будет во многом зависеть от того, удастся ли «Челси» продать кого-то из своих текущих игроков.
Если сам Симонс хочет в Челси, и Челси если заинтересован, то трансфер скорее всего состоится.
Если сам Симонс хочет в Челси, и Челси если заинтересован, то трансфер скорее всего состоится.