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Симонс согласился перейти в «Челси»

вчера, 23:56

По данным инсайдера Фабрицио Романо, полузащитник «РБ Лейпциг» Хави Симонс выразил готовность перейти в «Челси».

Английский клуб уже связался с агентами нидерландского футболиста, и сам Симонс настроен положительно на предложение «Челси». Ожидается, что переговоры между командами начнутся во вторник.

Однако осуществление сделки будет во многом зависеть от того, удастся ли «Челси» продать кого-то из своих текущих игроков.

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Все комментарии
RomarioBrazil
RomarioBrazil
сегодня в 08:10
Какой еще АПЛ этому карлику?
Датак
Датак
сегодня в 07:50
опять шлак собирают
Alex_67
Alex_67
сегодня в 02:35
По-моему в Челси футболу предпочитают бизнес на продаже игроков...
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 02:13
Мадуэке уже продали. На подходе продажа Джексона.
Если сам Симонс хочет в Челси, и Челси если заинтересован, то трансфер скорее всего состоится.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:37, ред.
Значит аристокрвтам надо продать кого то
Гость
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