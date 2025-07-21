Симонс согласился перейти в «Челси»

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вчера, 23:56

По данным инсайдера Фабрицио Романо, полузащитник «РБ Лейпциг» выразил готовность перейти в «Челси».

Английский клуб уже связался с агентами нидерландского футболиста, и сам Симонс настроен положительно на предложение «Челси». Ожидается, что переговоры между командами начнутся во вторник.

Однако осуществление сделки будет во многом зависеть от того, удастся ли «Челси» продать кого-то из своих текущих игроков.