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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2025/2026

Люка Зидан близок к переходу в «Париж»

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CCCP1922
CCCP1922
вчера в 23:53
Странно, но почему он собрался уходить из Испании?
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:51
Доброго вечера.

Спасибо что прислушались к тем словам, есть уверенность что так будет лучше для всех.
Гость
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