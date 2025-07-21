Люка Зидан близок к переходу в «Париж»

Вратарь «Гранады» Люка Зидан может перейти в «Париж».
Он воспитанник «Реала» и выступал за несколько испанских клубов, а также имеет опыт игр за юношеские сборные Франции.
Его контракт с «Гранадой» действует до лета 2027 года.
Вратарь «Гранады» Люка Зидан может перейти в «Париж».
Он воспитанник «Реала» и выступал за несколько испанских клубов, а также имеет опыт игр за юношеские сборные Франции.
Его контракт с «Гранадой» действует до лета 2027 года.
Спасибо что прислушались к тем словам, есть уверенность что так будет лучше для всех.
Спасибо что прислушались к тем словам, есть уверенность что так будет лучше для всех.