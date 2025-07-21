Люка Зидан близок к переходу в «Париж»

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вчера, 22:47

Вратарь «Гранады» может перейти в «Париж».

Он воспитанник «Реала» и выступал за несколько испанских клубов, а также имеет опыт игр за юношеские сборные Франции.

Его контракт с «Гранадой» действует до лета 2027 года.