Вингер «Реала» Родриго тренируется по ночам

Вингер мадридского «Реала» Родриго Силва показал, как тренируется во время отпуска.
Бразилец опубликовал в соцсетях фотографии, на которых он занимается даже ночью.
Эти пробежки по ночам, — отметил футболист.
Вингер мадридского «Реала» Родриго Силва показал, как тренируется во время отпуска.
Бразилец опубликовал в соцсетях фотографии, на которых он занимается даже ночью.
Эти пробежки по ночам, — отметил футболист.
На первом снимке он быстро удаляется от какого то непонятного строения...
На втором рассматривает шикарные кроссовки...)))
На первом снимке он быстро удаляется от какого то непонятного строения...
На втором рассматривает шикарные кроссовки...)))