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Вингер «Реала» Родриго тренируется по ночам

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Qvincy30
Qvincy30
вчера в 16:03
Друзья детства позвали на дело
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:46
"Бразилец опубликовал в соцсетях фотографии, на которых он занимается даже ночью" - всё равно судя по снимкам не совсем понятно, чем он там ночью занимается .
На первом снимке он быстро удаляется от какого то непонятного строения...
На втором рассматривает шикарные кроссовки...)))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:31
Что делать, если ночью увидели летающий телевизор? Ответ: стрелять в того негра, что его ворует.
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