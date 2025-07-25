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Глушаков: «„Спартак“ популярнее „Зенита“»

вчера, 10:51

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков ответил на вопрос, какой из клубов популярней — «Зенит» или «Спартак».

«Спартак» популярнее «Зенита». Это народная команда. У «Спартака» самая большая армия болельщиков. Его любят во всех городах. «Зенит» любят в Санкт-Петербурге, а «Спартак» любят по всей стране. Клуб поднимал наш отечественный футбол в 90-х, да и не только тогда. Много легенд было в «Спартаке». Болельщики встречают во всех городах. Не забуду, как в 2017 году болельщики выбежали на стадион. Много чего есть вспомнить.

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Все комментарии
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xykz3uxbgjm2
вчера в 15:10
Самая титулованная команда в стране Зенит и спартак в этом столетии никогда не достигнет успехов Зенита.
Termez Zidan
Termez Zidan
вчера в 14:26
Я сам с Узбекистана и верите или нет,но очень большая армия болельщиков Спартака,даже Файзуллаев не помог ЦСКА стать таким популярным. Вообще то для узбеков три команды есть самые популярные первое место это Барселона,второе это Реал и МанСити и Спартак. Спартак ассоцируется Дасаевым,Пятницким для Узбекистану на. Это в прошлом,но команда всегда на слуху и следят за ней до сих пор. Зенит вообще в Узбекистане не имеет болельщиков,может есть один,два человека кто болеет за голубых,а так нет.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 14:05
Супер, Маэстро, супер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Futurista
Futurista ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 13:41, ред.
Все принимали участие...просто после ВОВ было много людей в военной форме, которые может раньше и не болели за футбол но теперь ассоциировали себя с ЦДКА...
Capral
Capral ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 13:22
Ничего особенного в том Зените 1984г., не было- одноразовая команда, програвшая Динамо, в финале кубка страны, которое выглядело очень неубедительно в том сезоне.
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 13:20
Любезный, чтоб вы знали, что многие динамовцы воевали на фронте, это правда. Но символом победы был ЦДКА, сразу после в*йны- чисто символически.
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 13:18
После триумфального турне по Англии, у Динамо прибавилось число поклонников в Европе, это вы должны знать.
lotsman
lotsman ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:11
Не ожидал.( Значит ЦДКА олицетворял победителей в ВОВ, а Динамо нет? Или Спартак (народная команда) тоже нет? По вашему народ, входящий в состав клубов Динамо, Спартака, болеющий за эти клубы, в ВОВ никакого участия не принимал?!
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 12:29
Мне не надо напоминать 19:9, я не плохо знаю историю родного клуба, как и всего советского футбола...
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:29
Да, подкинул Глушаков тему для обсуждения, атмосфера-то не дружеская. Объективно Спартак в стране более популярен, чем Зенит. У красно-белых длинная и славная история, целые поколения игроков трудились её создавая. У Зенита, не смотря на то, что второй год подряд он пытается отпраздновать 100-летний юбилей,, такой славы нет. Успехи есть и немалые, но как они достигнуты? Лишь в начале новой эпохи российские футболисты были на виду. Потом ведущие российские клубы стали ориентироваться на иностранных исполнителей. Последние успехи Зенита пришли благодаря большим деньгам и гастарбайтерам, фактически наёмникам. Так что Зениту ещё не пришло время примерять звание народной команды. А вот команду чемпиона СССР 1984 года всегда будут помнить. Я никого не собирался оскорблять, просто поделился своим мнением.
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 12:27, ред.
Ну если говорить о послевоенном времени, то скорее ЦДКА стал популярным, как команда олицетворяющая победителей в ВОВ.
e8vkbyds46g6
e8vkbyds46g6
вчера в 12:20
Все, что говорит этот несерезный человек, вряд ли можно воспринимать всерьез.
lotsman
lotsman ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:17
В советские времена Спартак сделал себе имя как "Народная команда". В те времена все команды были ведомственными, а Спартак создавался под знаменем профсоюза. Профсоюз был общенародным и народ подхватил Спартак как свою, народную команду. А по игре, большей популярностью в те времена, пользовался "Динамо". Особенно популярным стал Динамо после того, как став чемпионом в первом, после в*йны, чемпионате СССР, он отправился на турнир с английскими командами и победил с общим счётом 19 - 9.
c8gj4yfnc3g5
c8gj4yfnc3g5
вчера в 12:16
Глушаков хочет в спартак, а не возьмут опять будет его ненавидеть, что поделаешь, банщик.
ks8u99q3bbs4
ks8u99q3bbs4
вчера в 12:01
Какими европейскими трофеями может похвастатся спартак?
Vilar
Vilar
вчера в 11:59
Коллеги, если вспоминать нашу Родину - СССР, то, конечно, команды общества Динамо в сумме были популярней. Это и в России, и в/на Украине, и в Белоруссии, и в Грузии. Почти в каждой республике были футбольные команды Динамо. Я болел за Д Киев и нам, пацанам, больше "врага", чем Спартак и не надо было))) Сейчас, конечно, всё не так, даже и обсуждать неохота, какая команда популярней. Вопрос, думаю, надо формулировать так: "Чьи легионеры популярнее и дороже?"
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 11:57, ред.
Да неужто !!!
Киркоров..., Бузова..., Лада , которой в Питере разве что учеников на вождение пугают...

Джэк! Неужто и Пуччини " Тоску" теперь в Питере не ставят ?! ))
Capral
Capral ответ Vilar (раскрыть)
вчера в 11:56
Он стал чемпионом в Спартаке, стал автором Золотого красавца гола. Имеет право вспомнить... А его некорректные высказывания в адрес Спартака, до его перехода в стан КБ- дело прошлое...)))
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 11:50
Как-то неожиданно Глушаков выскочил, прочитал своё мнение, и быстро исчез. Нехорошо это, давай ещё о чем-нибудь выскажешься. Давно тебя не слышали. Интересно, Денис получил лицензию тренера?
gu4bjbkp486m
gu4bjbkp486m ответ Capral (раскрыть)
вчера в 11:50
    Comentarios
    Comentarios ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 11:45
    Каждый за своих не за Киркорова конечно с Бузовой
    w75qstjg4rf6
    w75qstjg4rf6
    вчера в 11:45
    Само собой разумеется
    Capral
    Capral ответ матос (раскрыть)
    вчера в 11:43
    🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️👍👍👍👍👍👍👍
    Capral
    Capral ответ lotsman (раскрыть)
    вчера в 11:42
    Спартак сделал себе Имя своей игрой!!! А Зенит чем?
    Capral
    Capral
    вчера в 11:40
    Ничего подобного, тенью киевлян, Спартак никогда не был, даже если взять личные встречи в 80-х!!!
    А если вспомнить сезон 1984, то ваще, два унизительных поражения от Спартака-0:3, 1:3, или разгром от Спартака, в Киеве-1:4!!! Народ шел на Спартак отдыхать душой!!! А на Киев- за набором очков... Два разных стиля- импровизация и поэзия Спартака, и атлетизм от киевлян...
    А популярность Зениту придумал Орлов, видимо от нечего делать...
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 11:40
    Ничё не меняется....
    Киркоров самый популярный певец....
    Бузова самая популярная певица....
    Лада самая популярная машина....
    Спартак самая популярная команда....
    И так будет долго....

    Популярность никогда не была мерилом качества...
    И не будет...
    lotsman
    lotsman ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 11:40
    Это ностальгия.) Далеко не все болельщики знают советские времена и какой в те времена был футбол. Зенит, без "сочных фруктов" стоит ровно столько сколько и Спартак, и Краснодар, и все остальные, без тех же самых фруктов.
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 11:38, ред.
    Как болельщик Спартака конечно же разделяю мнение Глушакова (а как иначе!) ! Только к чему это он? Сейчас проблем в клубе "выше крыши". "Хайпануть" решил ?
    "Что бы помнили..." )
    nubom
    nubom
    вчера в 11:34
    Чем-то напоминает на сравнение Акинфеева с Яшиным...
    Comentarios
    Comentarios ответ j8aa8cq8yh9z (раскрыть)
    вчера в 11:33
    Почти весь состав СССР был из Динамо. Лобановский творил чудеса
    Гость
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