Мостовой считает, что махачкалинское «Динамо» может обыграть «Спартак»

Бывший футболист «Спартака» ответил на вопрос, есть ли у махачкалинского «Динамо» шансы в матче против «красно-белых».

Конечно, будут. Сейчас трудно предугадать, потому что все начинают сезон, может произойти все что угодно. Тем более в последней игре «Спартак» проиграл махачкалинскому «Динамо». Конечно, у Махачкалы будут шансы.