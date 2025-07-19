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Мостовой считает, что махачкалинское «Динамо» может обыграть «Спартак»

вчера, 13:28
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Махачкала)ДинамоМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос, есть ли у махачкалинского «Динамо» шансы в матче против «красно-белых».

Конечно, будут. Сейчас трудно предугадать, потому что все начинают сезон, может произойти все что угодно. Тем более в последней игре «Спартак» проиграл махачкалинскому «Динамо». Конечно, у Махачкалы будут шансы.

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Все комментарии
lotsman
lotsman ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 20:08, ред.
Сразу не отвечаю, в заливе тесновато, отвлекаться некогда.) А рыбки Барсику Костя (механик) даёт, он любитель рыбалки и как Барсик, Спартаковец. Они два сапога, пара.)
Брулин
Брулин
вчера в 18:47
Макелеле о Мостовом: «Одна из лучших «десяток», уровня Зидана, Тотти, Баллака. Зачем уходить в «Реал» или «Барсу», если в «Сельте» платят столько же, а команда борется за трофеи?»
Comentarios
Comentarios ответ hbtt5jr852wy (раскрыть)
вчера в 17:58
Болтает много
hbtt5jr852wy
hbtt5jr852wy
вчера в 17:47
Не взяли Мостового тренером в спартак, теперь он исходит на...
87nnufwfx7u9
87nnufwfx7u9
вчера в 16:58
Почему не могут, конечно могут,с прошлого сезона это уже будет традиция
Шуня771
Шуня771 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 16:16
Рыбки дай ему пож.!
lotsman
lotsman ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 16:10
А ничего он не сказал. Я ему прогноз Мостового сказал, а он лишь хвостом по палубе шлёпнул и всё. Лежит дремлет на солнышке. Я думаю он сказал - ФИ.)
Comentarios
Comentarios
вчера в 16:04
Заболотный парочку положит
Шуня771
Шуня771 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 15:56
Что Барсик молвил?)
Шуня771
Шуня771
вчера в 15:55
Теоретически, а прошлый сезон этому свидетель, любая команда РПЛ, может обыграть любую команду этого же турнира...
lotsman
lotsman
вчера в 14:42
Первая игра в чемпионате, на своём поле, перед своими болельщиками, такого быть не должно. Не может Спартак так облажаться. Это Мостовой так считает, а как считает наш прогнозист, Барсик, пойду спрошу.)
drug01
drug01
вчера в 14:30
Мостовой такой выдал прогноз....!
km256dp6usyf
km256dp6usyf
вчера в 14:13
Динамо Махачкале многие желают удачи и красивой победы.
derrik2000
derrik2000
вчера в 14:11
С пониманием того, ЧТО сейчас происходит в команде Спартак Москва, не буду удивлён, если, включив прессинг, как это было в прошлом чемпионате, скорость, Махачкала возьмет свои 3 очка.

P. S. Дожили... Шансы какой-то заштатной Махачкалы на положительный ДЛЯ НИХ результат обсуждаем... ((
df2g6q7ptck5
df2g6q7ptck5
вчера в 14:07
Почему спартак Оренбургу может проиграть в первом матче чемпионата, а Махачкале нет, да запросто.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 13:59
Странно, что Мостовой до сих пор молчит о первой официальной игре Динамо Москва под руководством его закадычного врага Карпина. А ведь Царь безусловно рад неудачам Валеры. Видимо хочет ударить побольнее - выбирает момент. Интересно, зачем Мостовому нужна такая поганая репутация? В старости некому будет кружку воды подать.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:37
Про Абаскаля чё молчим?)) только этого и ждём))
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