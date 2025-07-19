Мостовой считает, что махачкалинское «Динамо» может обыграть «Спартак»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос, есть ли у махачкалинского «Динамо» шансы в матче против «красно-белых».
Конечно, будут. Сейчас трудно предугадать, потому что все начинают сезон, может произойти все что угодно. Тем более в последней игре «Спартак» проиграл махачкалинскому «Динамо». Конечно, у Махачкалы будут шансы.
P. S. Дожили... Шансы какой-то заштатной Махачкалы на положительный ДЛЯ НИХ результат обсуждаем... ((
P. S. Дожили... Шансы какой-то заштатной Махачкалы на положительный ДЛЯ НИХ результат обсуждаем... ((