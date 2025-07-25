Осипенко: «„Балтика“ не удивила. Мы знали, как они будут играть против нас»

Защитник «Динамо» прокомментировал матч 1-го тура РПЛ против «Балтики» (1:1).

«Балтика» не удивила. Мы знали, как они будут играть против нас: длинные передачи, подбор и контратаки. В товарищеских матчах против нас так никто не играл. «Балтика» в футбол-то и не играла практически: далеко выбить мяч, борьба, отбор. Наверное, не все футболисты поняли, что будет такая игра. Из-за этого матч получился немного скомканным.