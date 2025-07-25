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Осипенко: «„Балтика“ не удивила. Мы знали, как они будут играть против нас»

вчера, 14:24
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)БалтикаМатч завершен

Защитник «Динамо» Максим Осипенко прокомментировал матч 1-го тура РПЛ против «Балтики» (1:1).

«Балтика» не удивила. Мы знали, как они будут играть против нас: длинные передачи, подбор и контратаки. В товарищеских матчах против нас так никто не играл. «Балтика» в футбол-то и не играла практически: далеко выбить мяч, борьба, отбор. Наверное, не все футболисты поняли, что будет такая игра. Из-за этого матч получился немного скомканным.

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Все комментарии
ewh4dpftm5kj
ewh4dpftm5kj
вчера в 17:51
Балтика очки раздавать не будет
mhg4tageyxha
mhg4tageyxha
вчера в 17:32
Складывается мнение, что в этом сезоне и Динамо будет не удивлять своих болельщиков.
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:06
Балтика не удивила? Это говорит футболист команды, которая могла и проиграть коллективу, который провёл предыдущий сезон в первом дивизионе.... Балтика-то и в футбол практически не играла. Максим, откуда в тебе столько высокомерия? Нельзя так презрительно говорить о сопернике, которого вы все банально недооценили. Это Динамо ничего не показало. А молодой человек просто разочаровал. Кто вообще выпустил его к микрофону?
Capral
Capral
вчера в 15:01
Балтика точно не удивила, потому удивила еще в ФНЛ- причем приятно. А комментарий Осипенко мне не нравится, так о сопернике не говорят. Тем более, точно также можно сказать и про Карпина, когда он работал в Ростове- силовой футбол, прессингующий, мало интересный.
А вот, на что следовало бы обратить внимание, так это на то, как играет соперник, и если в его футболе нет ничего диковенного, значит появляются вопросы- почему не нашли противоядия против такого соперника... И вообще, хватит болтать. Принимайтесь за дело, готовьтесь к игре с Ростовом, который, для вас, точно, легким не будет, исходя из игры ростовчан в Питере.
Ребята, я за вас болею. В это трудно поверить, но ради Карпина, я смирил гордыню. Не подведите!!!
9u93ykjvwufv
9u93ykjvwufv
вчера в 14:48
Если уже Балтика не удивила, то другие удивят.
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:27
"«Балтика» не удивила." - Результат немного озадачил...)))
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