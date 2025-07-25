Осипенко: «„Балтика“ не удивила. Мы знали, как они будут играть против нас»

Защитник «Динамо» Максим Осипенко прокомментировал матч 1-го тура РПЛ против «Балтики» (1:1).
«Балтика» не удивила. Мы знали, как они будут играть против нас: длинные передачи, подбор и контратаки. В товарищеских матчах против нас так никто не играл. «Балтика» в футбол-то и не играла практически: далеко выбить мяч, борьба, отбор. Наверное, не все футболисты поняли, что будет такая игра. Из-за этого матч получился немного скомканным.
А вот, на что следовало бы обратить внимание, так это на то, как играет соперник, и если в его футболе нет ничего диковенного, значит появляются вопросы- почему не нашли противоядия против такого соперника... И вообще, хватит болтать. Принимайтесь за дело, готовьтесь к игре с Ростовом, который, для вас, точно, легким не будет, исходя из игры ростовчан в Питере.
Ребята, я за вас болею. В это трудно поверить, но ради Карпина, я смирил гордыню. Не подведите!!!
А вот, на что следовало бы обратить внимание, так это на то, как играет соперник, и если в его футболе нет ничего диковенного, значит появляются вопросы- почему не нашли противоядия против такого соперника... И вообще, хватит болтать. Принимайтесь за дело, готовьтесь к игре с Ростовом, который, для вас, точно, легким не будет, исходя из игры ростовчан в Питере.
Ребята, я за вас болею. В это трудно поверить, но ради Карпина, я смирил гордыню. Не подведите!!!