FIFPro выступила с критикой в адрес ФИФА

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вчера, 12:59

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) обвинила Международную федерацию футбола ( ФИФА ) в игнорировании потребностей игроков.

После встречи представителей 58 профсоюзов футболистов в Амстердаме в пятницу было сделано следующее заявление:

Недопустимо, чтобы организация, претендующая на мировое лидерство, игнорировала основные потребности игроков. Одним из ярких примеров такого несоответствия стал недавний Клубный чемпионат мира, который президент Инфантино праздновал, несмотря на то, что он проходил в экстремальных и неподобающих для любого человека условиях, что демонстрирует вызывающую тревогу нечувствительность к правам человека, даже когда речь идет об элитных спортсменах.

В преддверии финала турнира ФИФА провела совещание, чтобы обсудить вопросы благополучия игроков, и в итоге был согласован минимальный трёхнедельный отпуск после окончания сезона. Однако, как стало известно, представители FIFPro не были приглашены, и поэтому организация расценила это как фарс.

При этом ФИФА настаивает, что меры, согласованные на встрече, включая обязательную паузу в 72 часа между матчами, подтверждают серьёзность намерений организации в решении проблем и «выходят за рамки того, о чём FIFPro якобы просит»:

Вместо того, чтобы приветствовать эти беспрецедентные заявления, которые приносят пользу игрокам по всему миру, FIFPro ответила серией личных и неуважительных нападок. Такой подход многое говорит о приоритетах FIFPro. Он говорит о том, что руководство на самом деле заботится не об игроках, а о внутренних политических разборках и своём имидже. Предлагаемые ФИФА реформы направлены на то, чтобы добиться реальных изменений в поддержке игроков и гораздо важнее, чем сохранение имиджа FIFPro. К сожалению, FIFPro последовательно отказывается конструктивно участвовать в этих усилиях. Вместо того, чтобы вносить значимый вклад, они предпочитают театральные обличения, отдавая приоритет заголовкам в СМИ , а не измеримому прогрессу игроков, которых они, как утверждается, представляют.

Ранее в этом месяце президент FIFPro Серджио Марки обвинил ФИФА в решении «продолжать увеличивать свои доходы за счёт тел и здоровья игроков», сравнил её подход с тактикой «хлеба и зрелищ», применявшейся императором Нероном в Древнем Риме, и предупредил, что проведение матчей в такую экстремальную жару на чемпионате мира по футболу следующим летом, который совместно примут США , Канада и Мексика, недопустимо.

В пятницу ФИФА упомянула «введение пяти замен» и «замены при сотрясении мозга» среди других «широкомасштабных мер», которые, по её словам, обеспечили лучшую поддержку игроков, заявив, что эти меры более существенны, чем любые достижения FIFPro. Представитель ФИФА добавил: