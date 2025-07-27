«Аль-Наср» предложил «Челси» 50 млн евро с учётом бонусов за Жоау Феликса

Нападающий «Челси» Жоау Феликс близок к переходу в «Аль-Наср».
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, клубы договорились о продаже 25-летнего португальца за 30 млн евро плюс 20 млн евро в качестве бонусов. «Синие» уже разрешили игроку вылететь в Саудовскую Аравию для прохождения медицинского осмотра и подписания официального контракта.
В 2025 году Феликс играл в аренде у «Милана». Он провёл 15 матчей в Серии A, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу.
Ранее сообщалось о том, что футболистом интересуется «Бенфика».
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Как Киркоров походу...не в ту дверь зашёл....
в 19 лет куплен за 127 млн...
к 25-ти годам ценник упал до 20 млн....
Как Киркоров походу...не в ту дверь зашёл....