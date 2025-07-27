«Аль-Наср» предложил «Челси» 50 млн евро с учётом бонусов за Жоау Феликса

1753616206

вчера, 14:36

Нападающий «Челси» близок к переходу в «Аль-Наср».

Как сообщает инсайдер , клубы договорились о продаже 25-летнего португальца за 30 млн евро плюс 20 млн евро в качестве бонусов. «Синие» уже разрешили игроку вылететь в Саудовскую Аравию для прохождения медицинского осмотра и подписания официального контракта.

В 2025 году Феликс играл в аренде у «Милана». Он провёл 15 матчей в Серии A, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу.

Ранее сообщалось о том, что футболистом интересуется «Бенфика».