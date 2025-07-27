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«Аль-Наср» предложил «Челси» 50 млн евро с учётом бонусов за Жоау Феликса

вчера, 14:36

Нападающий «Челси» Жоау Феликс близок к переходу в «Аль-Наср».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, клубы договорились о продаже 25-летнего португальца за 30 млн евро плюс 20 млн евро в качестве бонусов. «Синие» уже разрешили игроку вылететь в Саудовскую Аравию для прохождения медицинского осмотра и подписания официального контракта.

В 2025 году Феликс играл в аренде у «Милана». Он провёл 15 матчей в Серии A, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу.

Ранее сообщалось о том, что футболистом интересуется «Бенфика».

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Все комментарии
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
вчера в 16:01
Скорее всего лучше продавать сейчас, пока есть шанс заключить довольно выгодную сделку.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 14:57
Это что же, дело за малым? Осталось только медицинскую комиссию пройти? А может это просто слух? Пожалуй дождусь официального подтверждения информации. Хотя, об интересе арабов к Жоау Феликсу слышал - Аль-Наср искал достойного партнёра для Роналду. Неужели нашли?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:53
Что то пошло не так у парня....
в 19 лет куплен за 127 млн...
к 25-ти годам ценник упал до 20 млн....
Как Киркоров походу...не в ту дверь зашёл....
Гость
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