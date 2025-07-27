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Дзюба вышел на первое место по нереализованным пенальти в чемпионате России

вчера, 08:39
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи0 : 4Логотип футбольный клуб Акрон (Тольятти)АкронМатч завершен

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба не реализовал пенальти в матче 2-го тура РПЛ с «Сочи» (4:0).

По данным источника, для него эта попытка оказалась 10-й неудачной в чемпионатах России. По этому показателю форвард вышел на первое место, обойдя бывшего футболиста «Ротора» Олега Веретенникова.

Что примечательно, во всех десяти случаях с ударами Дзюбы справлялись разные вратари. Также игрок впервые не забил одиннадцатиметровый, когда его команда вела в счёте.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:14
После 10-го незабитого пенальти в карьере Дзюба на 3 секунды задумался : "Может я плохой пенальтист? ...Нет. Показалось."
Сп62
Сп62
вчера в 11:01
Дзюбе дозволено всё.
59t3tesx5kng
59t3tesx5kng
вчера в 09:36
Дзюба урвал от футбола все что можно и еще урвет.
86jw9wsfjsqb
86jw9wsfjsqb
вчера в 09:24
Дзюба к пенсии занялся коллекционированием рекордов.
jRest
jRest
вчера в 09:07
Доброе утро!

Уважаемые модераторы, можете посоветовать хостинг, с которого работают ссылки на фото на Соккере. Каким вы пользуетесь, например. А то всё, чем я пользовался оказалось сейчас либо недоступным, либо на Соккере вместо картинки пропечатывается буквенная ссылка.
lotsman
lotsman
вчера в 09:05
Рекорд по забитым голам, рекорд по гол + пас и по промахам по воротам тоже рекорд. Одни рекорды, скоро медали вешать некуда будет.)
qp933wvhgpay
qp933wvhgpay
вчера в 09:04
Дзюба последнее время решил все рекорды обновить
Варвар7
Варвар7
вчера в 08:44, ред.
Вот Тёма , что то живое , человеческое , понятное , а то бьёт рекорд за рекордом , даже придраться не к чему....))))
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