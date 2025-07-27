Дзюба вышел на первое место по нереализованным пенальти в чемпионате России

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вчера, 08:39

Нападающий «Акрона» не реализовал пенальти в матче 2-го тура РПЛ с «Сочи» (4:0).

По данным источника, для него эта попытка оказалась 10-й неудачной в чемпионатах России. По этому показателю форвард вышел на первое место, обойдя бывшего футболиста «Ротора» .

Что примечательно, во всех десяти случаях с ударами Дзюбы справлялись разные вратари. Также игрок впервые не забил одиннадцатиметровый, когда его команда вела в счёте.