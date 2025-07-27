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«Барселона» обыграла «Виссел Кобе» в товарищеском матче

вчера, 14:56
Виссел КобеЛоготип футбольный клуб Виссел Кобе1 : 3Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Барселона» со счётом 3:1 победила «Виссел Кобе» в товарищеской встрече.

На 33-й минуте первый гол забил защитник «сине-гранатовых» Эрик Гарсия. На 42-й Тайсей Миаширо счёт сравнял. На 77-й Руни Барджи вывел каталонцев вперёд, а на 87-й 17-летний полузащитник «Барселоны» Педро Фернандес установил окончательные цифры на табло.

Напомним, что этот матч мог не состояться из-за нарушений договора между командами, но проблему удалось оперативно решить.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:07
    Capral
    Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
    вчера в 21:39
    Реал сам себя унижает.
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 21:16
    Пока Флик унижает Реал, все устраивает)))
    Capral
    Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
    вчера в 20:37, ред.
    Его уволили за то, что обещал и не сделал, всё остальное- частности.
    Главное, чтобы он тебя устраивал...
    🤭🤭🤭🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 20:32
    Да, точно. Эти поражения были при Флике.)) да есть двоякие какие-то ощущения. Виноват ли Флик? да. Выбор схемы и особенно игроков иногда удивлял. Да и постоянное желание играть в высокую оборону тоже напрягало и в Барсе..Виноват ли только Флик? Нет, конечно)))Проблема с центрфорвардом давно не немецкая, а глобальная, а игра без центра антагонистична исторически поставленной игре немцев. Разве это не так???Но это ладно. Хуже всего то, что напрочь отсутствует защита. В Баварии, флагмане немецкого футбола, нет ни одного немецкого защитника – а ведь там играют не Мальдини с Барези, а всего лишь косячник Упомекано... Считаю его слабым защитником. Хотя еще 10 лет назад пара центрбеков была чисто немецкая – Боатенг/Хуммельс. В одном статье читал Хеведес был не самым сильным на ЧМ-2014. Да, верно. Но даже он на голову сильнее клоуна Рюдигера, самого опытного из нынешних. Могла скрасить недостатки защиты опорная зона, но нет волнорезов прошлого. Бухвальда, Айльтса, Йеремиса. Последним таким можно назвать, пожалуй, Хедиру. После этого чистых разрушителей высокого класса не было. Киммих, Горецка или Гюндоган как разрушители не совсем то, что должно быть. Изменила ли смена тренера ситуацию кардинально. Хочется верить, но у Нагельсман, схожая ситуация, имхо. Он тоже скорее клубный тренер, ему нужно время. На домашней Евро немцы были так себе..ну а Флик сделает свою работу в Барсе. И успешно. Пока меня это устраивает)))
    Capral
    Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
    вчера в 19:56
    Флик проиграл оба раза японцам 1:2 и 1:4.
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 19:04
    не у Флика.
    а у немцев)))по моему, Бундестима проиграла самураям и при Нагельсманна
    Capral
    Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
    вчера в 18:39
    Представляю себе, как Флик испугался япошек. У него по сей день комплекс на эту страну...)))
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 16:47
    двухкратные чемпионы Японии 2023 и 2024)) ну и прочие кубки тоже есть.
    в Азии японские клубы доминируют.
    саудиты рядом не стоят.
    Athletic Club de Bilbao
    Athletic Club de Bilbao
    вчера в 16:03
    Не удивительно!
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 15:52
    Было бы удивительно если бы этого не произошло.
    Capral
    Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
    вчера в 15:41
    А Вы знаете, ведь именно японцы, несколько раз побеждали Флика на уровне сборных, после чего, он был с позором уволен из сб.Германии. Так что, воспоминания у него не самые приятные...)))
    Capral
    Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
    вчера в 15:38
    Спасибо за информацию.))) Буду знать.
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 15:32, ред.
    В матче четыре гола - зрители в восторге, Барселона подсчитывает барыши...
    Buzz Lightyear
    Buzz Lightyear ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 15:30
    Сильный клуб по меркам Японии и азиатского футбола, там играл Андреас Иньеста на закате карьеры.
    Capral
    Capral
    вчера в 15:25
    Виссел Кобе- откуда это чудо? Впервые слышу... Вероятно, по силам конФЛИКту и его команде.)))
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 15:15
    Молодёжь Барселоны как всегда хороша
    7ew8zhe9h8y7
    7ew8zhe9h8y7
    вчера в 15:10
    К тому, кто будет делать Кобе неприятности, придёт Лаврентий Палыч!
    Agamaga005
    Agamaga005
    вчера в 15:05
    Новички сразу включились и отметились голами. Уже хорошо!
    Гость
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