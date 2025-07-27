«Барселона» обыграла «Виссел Кобе» в товарищеском матче

«Барселона» со счётом 3:1 победила «Виссел Кобе» в товарищеской встрече.
На 33-й минуте первый гол забил защитник «сине-гранатовых» Эрик Гарсия. На 42-й Тайсей Миаширо счёт сравнял. На 77-й Руни Барджи вывел каталонцев вперёд, а на 87-й 17-летний полузащитник «Барселоны» Педро Фернандес установил окончательные цифры на табло.
Напомним, что этот матч мог не состояться из-за нарушений договора между командами, но проблему удалось оперативно решить.
Главное, чтобы он тебя устраивал...
🤭🤭🤭🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Главное, чтобы он тебя устраивал...
🤭🤭🤭🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
а у немцев)))по моему, Бундестима проиграла самураям и при Нагельсманна
а у немцев)))по моему, Бундестима проиграла самураям и при Нагельсманна
в Азии японские клубы доминируют.
саудиты рядом не стоят.
в Азии японские клубы доминируют.
саудиты рядом не стоят.