Футболисты «Шеффилд Уэнсдей» объявили о задержках выплат зарплаты

Футболисты английского клуба «Шеффилд Уэнсдей», выступающего в Чемпионшипе, сообщили о задержках выплат зарплаты, выпустив заявление.

Как сообщалось ранее, задержки в выплате заработной платы затронули игроков, тренерский штаб и персонал клуба. Эти ситуации негативно сказываются на их профессиональной и личной жизни. Мы очень обеспокоены отсутствием ясности и не знаем, когда проблема будет решена. Решение отказаться от товарищеского матча с «Бёрнли» далось нелегко. Мы понимаем настроение болельщиков, но надеемся, что они поймут сложность ситуации. Мы ясно дали понять клубу, что хотим как можно скорее устранить этот кризис, чтобы избежать подобных случаев в будущем и двигаться вперед как единый коллектив.