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Футболисты «Шеффилд Уэнсдей» объявили о задержках выплат зарплаты

вчера, 19:49

Футболисты английского клуба «Шеффилд Уэнсдей», выступающего в Чемпионшипе, сообщили о задержках выплат зарплаты, выпустив заявление.

Как сообщалось ранее, задержки в выплате заработной платы затронули игроков, тренерский штаб и персонал клуба. Эти ситуации негативно сказываются на их профессиональной и личной жизни. Мы очень обеспокоены отсутствием ясности и не знаем, когда проблема будет решена. Решение отказаться от товарищеского матча с «Бёрнли» далось нелегко. Мы понимаем настроение болельщиков, но надеемся, что они поймут сложность ситуации. Мы ясно дали понять клубу, что хотим как можно скорее устранить этот кризис, чтобы избежать подобных случаев в будущем и двигаться вперед как единый коллектив.

Ранее клуб объявил об отмене товарищеского матча с «Бернли», запланированного на 2 августа.

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CCCP1922
CCCP1922
вчера в 20:24
И всё это происходит в благополучной Англии, в Чемпионшипе... Я думаю, что сей факт заинтересует арабские инвестиционные компании.Они работают очень быстро, если есть смысл. Предположу, что нынешние хозяева уже интересуются возможностью продажи клуба.
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