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Кунде договорился с «Барселоной» о продлении контракта

вчера, 12:00

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде продлевает договор с клубом.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, новый контракт сроком до лета 2030 года уже согласован между представителями каталонцев и 26-летнего футболиста, остались лишь формальные нюансы. Скоро о продлении будет объявлено официально.

Ранее Кунде в своём интервью заявил о том, что переговоры с «сине-гранатовыми» прошли довольно быстро.

В минувшем сезоне он сыграл 53 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 8 результативных передач.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 14:00
Кайзер Франц тоже ошибался. Убедил.)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:37
без ошибок ни один защитник не играл.
вот примеру, была очень обидная ничья с Сельтой, Барса упустила победу как раз после ошибки Кунде.
но и такие матчи - опыт.
Мальдини не сразу стал тем самым Паоло Мальдини.
лично мне нравится в французе его стабильность и самоотдачу в каждом матче.
таких матчей больше.
jvjtkn7eqadx
jvjtkn7eqadx
вчера в 13:34
Полезный игрок в составе Барселоны
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 13:24, ред.
Охотно верю, но в Корее, он мне не понравился... Через его зону, постоянно убегал соперник.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:00
Кунде отличный защитник)))
всегда спокойнее с ним в старте.
и даже забивать начал! жаль, Модрич ушел, хороший пас отдает))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:54
Кунде важный игрок в системе Флика.
связка Кунде - Ямаль одна из самых сильных в Европе))
они на уровне телепатии понимают дрруг друга.
когда надо, француз взрывается по флангу за спиной Ламина, когда надо приближаться к штрафной, и француз через полуфланг перед Ямалем
обостряет игру.
каждое движение одного из них может стягивать соперников и
создавать больше свободы своему партнеру.
потому фланг Ямаля самый эффективный.
жаль, но Бальде и Мартин слабое звено на фланге Рафинья.
Freedom-Desire
Freedom-Desire ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:34, ред.
Он и в прошедшем сезоне давал свободно обострять соперникам через свой фланг. Прессинговать не особо любит или не умеет. Именно с его фланга была пропущена большая часть мячей. Я бы хотел его продажи, пока за него можно получить приличную сумму. Эрик Гарсия вполне мог бы заменить, несмотря на отсутствие скорости. Хотя в свое время на фланге вполне успешно играл медленный Олегер Пресас.
Capral
Capral
вчера в 12:06
По тем дворовым играм в Корее, Кунде меня не впечатлил. Довольно инертно вёл себя на правом фланге, я бы даже сказал- безынициативно...
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