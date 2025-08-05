Кунде договорился с «Барселоной» о продлении контракта

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде продлевает договор с клубом.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, новый контракт сроком до лета 2030 года уже согласован между представителями каталонцев и 26-летнего футболиста, остались лишь формальные нюансы. Скоро о продлении будет объявлено официально.
Ранее Кунде в своём интервью заявил о том, что переговоры с «сине-гранатовыми» прошли довольно быстро.
В минувшем сезоне он сыграл 53 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 8 результативных передач.
связка Кунде - Ямаль одна из самых сильных в Европе))
они на уровне телепатии понимают дрруг друга.
когда надо, француз взрывается по флангу за спиной Ламина, когда надо приближаться к штрафной, и француз через полуфланг перед Ямалем
обостряет игру.
каждое движение одного из них может стягивать соперников и
создавать больше свободы своему партнеру.
потому фланг Ямаля самый эффективный.
жаль, но Бальде и Мартин слабое звено на фланге Рафинья.
связка Кунде - Ямаль одна из самых сильных в Европе))
они на уровне телепатии понимают дрруг друга.
когда надо, француз взрывается по флангу за спиной Ламина, когда надо приближаться к штрафной, и француз через полуфланг перед Ямалем
обостряет игру.
каждое движение одного из них может стягивать соперников и
создавать больше свободы своему партнеру.
потому фланг Ямаля самый эффективный.
жаль, но Бальде и Мартин слабое звено на фланге Рафинья.