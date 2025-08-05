Кунде договорился с «Барселоной» о продлении контракта

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вчера, 12:00

Защитник «Барселоны» продлевает договор с клубом.

По информации инсайдера , новый контракт сроком до лета 2030 года уже согласован между представителями каталонцев и 26-летнего футболиста, остались лишь формальные нюансы. Скоро о продлении будет объявлено официально.

Ранее Кунде в своём интервью заявил о том, что переговоры с «сине-гранатовыми» прошли довольно быстро.

В минувшем сезоне он сыграл 53 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 8 результативных передач.