«Манчестер Сити» предложит улучшенный контракт Родри

«Манчестер Сити» намерен продлить соглашение с полузащитником Родри.
Ранее стало известно, что «горожане» предлагают 29-летнему футболисту контракт до 2030 года. По информации инсайдера Фабрицио Романо, договор будет продлён до 2029 года, зато Родри станет одним из самых высокооплачиваемых игроков в команде, уступая по этому показателю лишь форварду Эрлингу Холанду. Точная сумма заработной платы на данный момент не разглашается.
В сезоне-2024/25 Родри сыграл в Английской Премьер-Лиге лишь 3 матча из-за тяжёлой травмы.