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«Манчестер Сити» предложит улучшенный контракт Родри

вчера, 09:53

«Манчестер Сити» намерен продлить соглашение с полузащитником Родри.

Ранее стало известно, что «горожане» предлагают 29-летнему футболисту контракт до 2030 года. По информации инсайдера Фабрицио Романо, договор будет продлён до 2029 года, зато Родри станет одним из самых высокооплачиваемых игроков в команде, уступая по этому показателю лишь форварду Эрлингу Холанду. Точная сумма заработной платы на данный момент не разглашается.

В сезоне-2024/25 Родри сыграл в Английской Премьер-Лиге лишь 3 матча из-за тяжёлой травмы.

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b57ksh3zanqd
b57ksh3zanqd
вчера в 09:54
Сами предлагают, а потом жалуются, что у игроков большие запросы.
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