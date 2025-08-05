«Манчестер Сити» предложит улучшенный контракт Родри

1754376812

вчера, 09:53

«Манчестер Сити» намерен продлить соглашение с полузащитником .

Ранее стало известно, что «горожане» предлагают 29-летнему футболисту контракт до 2030 года. По информации инсайдера , договор будет продлён до 2029 года, зато Родри станет одним из самых высокооплачиваемых игроков в команде, уступая по этому показателю лишь форварду Эрлингу Холанду. Точная сумма заработной платы на данный момент не разглашается.

В сезоне-2024/25 Родри сыграл в Английской Премьер-Лиге лишь 3 матча из-за тяжёлой травмы.