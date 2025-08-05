Гендиректор «Акрона» оценил перспективу продления контракта с Дзюбой

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев оценил вероятность продления контракта с нападающим :

Здесь всё зависит от Артема больше, чем от нас. Будет зависеть от его желания продолжать играть в РПЛ или нет. Он уже заявлял, что этот сезон может стать для него последним в РПЛ . Насколько его желание и стремление завершить карьеру в РПЛ или другом чемпионате будет сильным в конце года – посмотрим.