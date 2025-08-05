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Гендиректор «Акрона» оценил перспективу продления контракта с Дзюбой

вчера, 10:35

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев оценил вероятность продления контракта с нападающим Артёмом Дзюбой:

Здесь всё зависит от Артема больше, чем от нас. Будет зависеть от его желания продолжать играть в РПЛ или нет. Он уже заявлял, что этот сезон может стать для него последним в РПЛ. Насколько его желание и стремление завершить карьеру в РПЛ или другом чемпионате будет сильным в конце года – посмотрим.

Действующий контракт Дзюбы с «Акроном» рассчитан до 30 июня 2026 года. На старте нынешнего сезона 36-летний форвард в трёх матчах забил два мяча и сделал одну голевую передачу.

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:34
Дзюба обладает несколькими серьёзными рекордами. Его статуса достаточно для того, чтобы самостоятельно принимать решение о завершении игровой карьеры. Сейчас в этом нет смысла - Артём в отличной форме, он играет и забивает. Кроме того он лидер команды и в коллективе играет важную роль, которую нельзя переоценить. К чему вообще подобные разговоры?
8rdjaueedh4k
8rdjaueedh4k
вчера в 11:27
Пока от него есть польза, можно и продлить
felix
felix
вчера в 10:47
Справедливости ради: как показал последний матч, Дзюбиньо еще может в РПЛ попылить...К сожалению, уровень лиги такой...
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