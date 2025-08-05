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В «Акроне» опасаются изменения лимита на легионеров в РПЛ

вчера, 13:19

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев высказался по поводу возможного ужесточения лимита на легионеров в РПЛ:

«Акрон» – частный клуб, мы очень сильно переживаем на этот счет, относимся к деньгам внимательно. Это частные средства, мы не можем ими просто так разбрасываться, покупая игрока и потом за бесценок отдавая его только из‑за того, что у нас изменился лимит на легионеров.

Мне кажется, что все клубы не в восторге от такого решения.

В настоящее время в матчах РПЛ на поле одновременно могут находиться не более 8 иностранных игроков. Уже в следующем сезоне количество легионеров могут сократить.

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Источник: matchtv.ru
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Сп62
Сп62
вчера в 13:51
Таких легионеров, как в Акроне, заменить проще.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 13:50
дзюба там ни кому не даст переживать и расслабиться...)...всех в тонусе держит...)))
adekvat
adekvat
вчера в 13:27
А Зенит не переживает, и даже еще набирает.
shlomo
shlomo
вчера в 13:26
Ну ту кроме Акрона есть кому переживать больше...:))))
Гость
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