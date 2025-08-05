В «Акроне» опасаются изменения лимита на легионеров в РПЛ

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев высказался по поводу возможного ужесточения лимита на легионеров в РПЛ :

«Акрон» – частный клуб, мы очень сильно переживаем на этот счет, относимся к деньгам внимательно. Это частные средства, мы не можем ими просто так разбрасываться, покупая игрока и потом за бесценок отдавая его только из‑за того, что у нас изменился лимит на легионеров.

Мне кажется, что все клубы не в восторге от такого решения.