В «Акроне» опасаются изменения лимита на легионеров в РПЛ

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев высказался по поводу возможного ужесточения лимита на легионеров в РПЛ:
«Акрон» – частный клуб, мы очень сильно переживаем на этот счет, относимся к деньгам внимательно. Это частные средства, мы не можем ими просто так разбрасываться, покупая игрока и потом за бесценок отдавая его только из‑за того, что у нас изменился лимит на легионеров.
Мне кажется, что все клубы не в восторге от такого решения.
В настоящее время в матчах РПЛ на поле одновременно могут находиться не более 8 иностранных игроков. Уже в следующем сезоне количество легионеров могут сократить.