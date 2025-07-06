Арбитры, работавшие на финале Медиалиги, попали в аварию и получили травмы

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сегодня, 17:56

Судьи, обслуживавшие финал Медиалиги между «Амкалом» и «БроукБойз» (2:0), попали в аварию после игры. Об этом сообщила пресс-служба «Амкала»:

После вчерашнего финала Дмитрий Жилинский, Владимир Воробьёв и Артур Сухарев, работавшие арбитрами на матчах, попали в аварию и получили тяжёлые травмы. От всей души желаем им здоровья, сил и скорейшего восстановления. Ждём их обратно на полях МФЛ.

По последней информации от директора Медиалиги Дмитрия Кортавы, с арбитрами сейчас всё нормально, они находятся с родными дома. Лига оказывает помощь в плане здоровья, а также относительно юридических аспектов случившегося.