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Арбитры, работавшие на финале Медиалиги, попали в аварию и получили травмы

сегодня, 17:56

Судьи, обслуживавшие финал Медиалиги между «Амкалом» и «БроукБойз» (2:0), попали в аварию после игры. Об этом сообщила пресс-служба «Амкала»:

После вчерашнего финала Дмитрий Жилинский, Владимир Воробьёв и Артур Сухарев, работавшие арбитрами на матчах, попали в аварию и получили тяжёлые травмы.

От всей души желаем им здоровья, сил и скорейшего восстановления. Ждём их обратно на полях МФЛ.

По последней информации от директора Медиалиги Дмитрия Кортавы, с арбитрами сейчас всё нормально, они находятся с родными дома. Лига оказывает помощь в плане здоровья, а также относительно юридических аспектов случившегося.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 22:40
Пожелаю арбитрам как можно быстрее оправится от полученных травм.
протон
протон
сегодня в 19:57
Пьяного водила по самой высокой планке закона наказать! Хоть и нет летальных исходов, уродов надо наказывать!
Великий Пуховик
Великий Пуховик
сегодня в 19:40
Не в Кофемании случайно произошла эта "авария"?
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 18:22
Автомобильные аварии это почти всегда очень жёстко.. Здоровья всем!!!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 18:10, ред.
Что-то мало информации....где это было? Как? Кто виноват?........
Ну в любом случае здоровья всем кто пострадал.
shlomo
shlomo
сегодня в 18:07
Неприятная ситуация .... хорошо что без серьезных последствий.
Гость
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