Полузащитник «Ювентуса» Дуглас Луис близок к возвращению в АПЛ

Полузащитник «Ювентуса» Дуглас Луис может вернуться в АПЛ.
Как сообщается, «Ноттингем» близок к подписанию бразильца. Однако футболиста может перехватить «Эвертон», который готов оформить аренду с обязательным правом выкупа.
Дуглас конечно же креатива не прибавит, но полузащиту усилит точно, плюс отличные исполнения стандартов...думаю ирискам стоит идти за игроком
