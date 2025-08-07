Soccer.ru
Полузащитник «Ювентуса» Дуглас Луис близок к возвращению в АПЛ

вчера, 10:58

Полузащитник «Ювентуса» Дуглас Луис может вернуться в АПЛ.

Как сообщается, «Ноттингем» близок к подписанию бразильца. Однако футболиста может перехватить «Эвертон», который готов оформить аренду с обязательным правом выкупа.

A.S.A
A.S.A
вчера в 15:42
Эвертону просто жизненно необходимо усиление состава, особенно центр поля и игроков отвечающих за креатив в атаке!
Дуглас конечно же креатива не прибавит, но полузащиту усилит точно, плюс отличные исполнения стандартов...думаю ирискам стоит идти за игроком
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:20
Эвертон -"Сладкий перехватчик"...)
Гость
