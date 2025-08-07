Агент Тюкавина: «Восстановление Константина идёт по плану, спешить нельзя»

Алексей Сафонов, агент форварда «Динамо» , сообщил о ходе восстановления игрока.

Костя чувствует себя нормально, готовится по плану медицинского штаба. Сейчас он начал выполнять большие объемы работы с мячом. По его ощущениям, всё в порядке — он даже съездил немного развеяться в Китай в качестве амбассадора клуба.

Восстановление идет по плану, но спешить с возвращением не стоит. Можно идти по лестнице и подвернуть ногу — я в этом плане суеверен: когда выйдет на поле, тогда и смогу сказать, что полностью восстановился. В целом он тренировался по три раза в день после операции, ни грамма лишнего веса не набрал, следит за питанием.