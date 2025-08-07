Soccer.ru
«Челси» не готов платить свыше 50 млн фунтов за Хави Симонса

вчера, 13:33

«Челси» надеется подписать полузащитника «РБ Лейпциг» Хави Симонса менее чем за 50 млн фунтов.

Лондонский клуб пока не делал предложений по поводу нидерландского футболиста.

При этом сам игрок уже выразил готовность присоединиться к «Челси».

Маг_тм
Маг_тм
вчера в 19:12, ред.
Чё то никто за него не хочет хорошие деньги заплатить, один из немногих игроков, которого ТМ оценивает высоко, а все остальные не очень. Обычно почти всегда бывает наоборот
Romeo 777
Romeo 777 ответ wyrdytbjj3n6 (раскрыть)
вчера в 16:57
Защитник был голландец Хато из Аякса, его уже купили.
Хави Симонс это атакующий полузащитник из Лейпцига, тоже голландец.
Van Vanovich
Van Vanovich ответ wyrdytbjj3n6 (раскрыть)
вчера в 16:29
Он полузащитник . И толковый
wyrdytbjj3n6
wyrdytbjj3n6
вчера в 15:20
Дорогие нынче защитники однако.
