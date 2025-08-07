«Челси» не готов платить свыше 50 млн фунтов за Хави Симонса

«Челси» надеется подписать полузащитника «РБ Лейпциг» Хави Симонса менее чем за 50 млн фунтов.
Лондонский клуб пока не делал предложений по поводу нидерландского футболиста.
При этом сам игрок уже выразил готовность присоединиться к «Челси».
Хави Симонс это атакующий полузащитник из Лейпцига, тоже голландец.
