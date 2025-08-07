Soccer.ru
«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении хавбека «Брайтона»

вчера, 11:55

«Манчестер Юнайтед» связался с «Брайтоном», чтобы выяснить условия возможного перехода полузащитника Карлоса Нума.

Команда осведомлена о том, что стоимость игрока будет весьма высокой.

Зимой «Манчестер Сити» также проявлял интерес к камерунцу, однако отказался платить 120 млн евро.

Кроме того, на игрока обращают внимание «Ливерпуль» и «Арсенал», но именно МЮ считается главным претендентом.

Брулин
Брулин
вчера в 13:41
А потом пол состава свалит на Кубок Африки зимой...
lk_483777
lk_483777
вчера в 13:13
Вирц за 125 млн. был у всех на слуху, а тут ноунейм за 120...
Цена соответствует его игре или статистике?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:30
3 раза переплатить даже МЮ не станет.
Брайтон тоже не заинтересован усиления прямого конкурента)))
u9yfxhbjj5h7
u9yfxhbjj5h7
вчера в 12:25
Похоже МЮ уже морально готов заплатить 120 млн.
Гость
