«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении хавбека «Брайтона»

«Манчестер Юнайтед» связался с «Брайтоном», чтобы выяснить условия возможного перехода полузащитника Карлоса Нума.
Команда осведомлена о том, что стоимость игрока будет весьма высокой.
Зимой «Манчестер Сити» также проявлял интерес к камерунцу, однако отказался платить 120 млн евро.
Кроме того, на игрока обращают внимание «Ливерпуль» и «Арсенал», но именно МЮ считается главным претендентом.
Цена соответствует его игре или статистике?
Брайтон тоже не заинтересован усиления прямого конкурента)))
