Семак — о том, доверяют ли ему руководители «Зенита»: «Это к ним вопрос»

Главный тренер «Зенита» подвёл итоги прошедшего матча Российской Премьер-Лиги против «Ахмата».

Игра не получилась. По ходу встречи, к сожалению, мы пропустили мяч, сами себе забили. Дальше пришлось вскрывать эшелонированную оборону соперника, который оборонялся большим количеством. Здесь мы, к сожалению, не преуспели. Не хватало скорости в атаке. Считаю, что старт сезона не задался. Четыре игры и лишь одна победа... Насколько руководство доверяет тренерскому штабу? Это вопрос к ним. Я же не могу за них отвечать.