Семак — о том, доверяют ли ему руководители «Зенита»: «Это к ним вопрос»

вчера, 07:21
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвёл итоги прошедшего матча Российской Премьер-Лиги против «Ахмата».

Игра не получилась. По ходу встречи, к сожалению, мы пропустили мяч, сами себе забили. Дальше пришлось вскрывать эшелонированную оборону соперника, который оборонялся большим количеством. Здесь мы, к сожалению, не преуспели. Не хватало скорости в атаке. Считаю, что старт сезона не задался. Четыре игры и лишь одна победа... Насколько руководство доверяет тренерскому штабу? Это вопрос к ним. Я же не могу за них отвечать.

«Зенит» уступил на выезде «Ахмату» в матче 4-го тура РПЛ со счётом 0:1 из-за автогола защитника «сине-бело-голубых» Ваньи Дркушича.

oFANATo
oFANATo
вчера в 12:40
Состав на условные 20 миллионов переиграл состав на 200 миллионов .. . так зачем платить больше? Если тренер из Уфы.
Александр Гармашов
Александр Гармашов
вчера в 12:11
Всегда ему что-то не хватает . С таким составом а игры нету
Capral
Capral ответ nubom (раскрыть)
вчера в 09:50
Вам не нужен капитан, у вас есть лоцман...)))
Capral
Capral ответ nubom (раскрыть)
вчера в 09:49
Исторически мудро и правильно!!!
☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏
nubom
nubom
вчера в 09:42
Вся проблема Газпрома в его инертности. Случай с Зенитом - это история "Титаника". Правда Семак до капитана явно не дотягивает. Спасательная шлюпка для него уже расчехлена...
Capral
Capral ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 09:28, ред.
Во-первых, Клопп ушел не с высоко поднятой головой, а с низко опущенной. Надо было видеть его последнюю прессуху, чтобы понять его состояние...
А у Семака тяга не к славе, а к тёплому и хорошо оплаченному месту, потому что, в случае потери его, он, Семак, никому не нужен...
Сп62
Сп62
вчера в 08:15
Вовремя остановится это тоже талант. Пример Клоппа, который ушёл с высоко поднятой головой. Семаку можно было тоже уйти непобеждённым. Но, очевидно, излишняя тяга к славе может привести к печальному финишу. Терпение руководства имеет свой предел.
Comentarios
Comentarios
вчера в 08:15
Пиариться бы заканчивал может и дело пойдет
Alex_67
Alex_67
вчера в 08:06
Кресло под ним уже качается.
egqjmppr96ft
egqjmppr96ft
вчера в 07:43
Главное, что зрители уже перестали доверять.
