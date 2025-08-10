Семак — о том, доверяют ли ему руководители «Зенита»: «Это к ним вопрос»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвёл итоги прошедшего матча Российской Премьер-Лиги против «Ахмата».
Игра не получилась. По ходу встречи, к сожалению, мы пропустили мяч, сами себе забили. Дальше пришлось вскрывать эшелонированную оборону соперника, который оборонялся большим количеством. Здесь мы, к сожалению, не преуспели. Не хватало скорости в атаке. Считаю, что старт сезона не задался. Четыре игры и лишь одна победа... Насколько руководство доверяет тренерскому штабу? Это вопрос к ним. Я же не могу за них отвечать.
«Зенит» уступил на выезде «Ахмату» в матче 4-го тура РПЛ со счётом 0:1 из-за автогола защитника «сине-бело-голубых» Ваньи Дркушича.
☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏
☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏
А у Семака тяга не к славе, а к тёплому и хорошо оплаченному месту, потому что, в случае потери его, он, Семак, никому не нужен...
А у Семака тяга не к славе, а к тёплому и хорошо оплаченному месту, потому что, в случае потери его, он, Семак, никому не нужен...