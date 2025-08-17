Аллегри: «Цель „Милана“ на сезон – место в первой четверке»

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри рассказал о задачах, которые стоят перед командой в предстоящем сезоне:
Наша главная цель – завершить чемпионат в первой четверке и вернуться в Лигу чемпионов. Будет очень важно сохранять концентрацию в каждой игре – особенно в матчах против аутсайдеров и середняков.
Поскольку мы не будем играть в Лиге чемпионов, можно будет уделить больше внимания Кубку Италии. Победа в этом турнире позволила бы сыграть в Суперкубке Италии в следующем сезоне.
Напомним, что в прошлом сезоне «Милан» занял лишь восьмое место в Серии А и не попал в еврокубки.