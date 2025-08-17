 
Аллегри: «Цель „Милана“ на сезон – место в первой четверке»

сегодня, 11:59

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри рассказал о задачах, которые стоят перед командой в предстоящем сезоне:

Наша главная цель – завершить чемпионат в первой четверке и вернуться в Лигу чемпионов. Будет очень важно сохранять концентрацию в каждой игре – особенно в матчах против аутсайдеров и середняков.

Поскольку мы не будем играть в Лиге чемпионов, можно будет уделить больше внимания Кубку Италии. Победа в этом турнире позволила бы сыграть в Суперкубке Италии в следующем сезоне.

Напомним, что в прошлом сезоне «Милан» занял лишь восьмое место в Серии А и не попал в еврокубки.

Alex_67
Alex_67
сегодня в 12:09
А не завышенные ли ожидания? Милан слаб сейчас.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 12:07, ред.
Я думал Милан одна из тех команд которая всегда ставит перед собой самые высокие цели, скатились до четвёрки?
