Аллегри: «Цель „Милана“ на сезон – место в первой четверке»

Главный тренер «Милана» рассказал о задачах, которые стоят перед командой в предстоящем сезоне:

Наша главная цель – завершить чемпионат в первой четверке и вернуться в Лигу чемпионов. Будет очень важно сохранять концентрацию в каждой игре – особенно в матчах против аутсайдеров и середняков.

Поскольку мы не будем играть в Лиге чемпионов, можно будет уделить больше внимания Кубку Италии. Победа в этом турнире позволила бы сыграть в Суперкубке Италии в следующем сезоне.