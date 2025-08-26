«Спартак» продлит контракт с Пруцевым и отдаст его в аренду в «Локомотив»

1756222889

вчера, 18:41

«Спартак» подпишет новый контракт с полузащитником .

По данным источника, в связи предстоящим новым лимитом на легионеров, «красно-белые» заключат новую сделку с футболистом до лета 2028 года.

Отмечается, что после подписания контракта Пруцев отправится в аренду в «Локомотив», где проведёт нынешний сезон.