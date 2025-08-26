 
«Спартак» продлит контракт с Пруцевым и отдаст его в аренду в «Локомотив»

вчера, 18:41

«Спартак» подпишет новый контракт с полузащитником Данилом Пруцевым.

По данным источника, в связи предстоящим новым лимитом на легионеров, «красно-белые» заключат новую сделку с футболистом до лета 2028 года.

Отмечается, что после подписания контракта Пруцев отправится в аренду в «Локомотив», где проведёт нынешний сезон.

Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 03:46
А Локо просто мечтает об аренде Пруцева...
А, да, источник новости Телеграм «Инсайды от Карпа».
Карпу верить себя не уважать!!!
Он курит трубку... и в тумане дыма туалета в его голову приходят "источники".
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 19:37
Многие кадровые решения руководства Спартака вызывают вопросы. Почему Пруцев не проходит в состав красно-белых? У него есть недостатки, пусть при помощи тренера на тренировках их устраняет. Не хватает плановых занятий, можно организовать дополнительные. Вон братья Березуцкие, когда пришли в ЦСКА многого не умели, с помощью тренеров и тренировок достигли уровня игроков сборной России. Так и' Пруцевым - было бы желание. А если Данил не способен развиваться, то его не стоит и держать в Спартаке.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:50
Ваще непонятное решение. Зачем отдавать россиянина, у Локо своих за глаза...
