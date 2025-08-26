«Спартак» продлит контракт с Пруцевым и отдаст его в аренду в «Локомотив»

«Спартак» подпишет новый контракт с полузащитником Данилом Пруцевым.
По данным источника, в связи предстоящим новым лимитом на легионеров, «красно-белые» заключат новую сделку с футболистом до лета 2028 года.
Отмечается, что после подписания контракта Пруцев отправится в аренду в «Локомотив», где проведёт нынешний сезон.
А, да, источник новости Телеграм «Инсайды от Карпа».
Карпу верить себя не уважать!!!
Он курит трубку... и в тумане дыма туалета в его голову приходят "источники".
А, да, источник новости Телеграм «Инсайды от Карпа».
Карпу верить себя не уважать!!!
Он курит трубку... и в тумане дыма туалета в его голову приходят "источники".