«Локомотив» сможет вернуть Пруцева в «Спартак» в случае травмы

вчера, 23:04

«Локомотив» близок к аренде полузащитника «Спартака» Данила Пруцева.

По данным источника, у «красно-белых» будет опция вернуть футболиста. Однако вернуть игрока обратно в «Спартак» смогут и «железнодорожники», если он получит травму.

Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 03:09
Если верить карпу, то все расходы на себя берёт Спартак, аренда бесплатная, то Локо вообще похрен до всего подобного.
Пора госнаркодури и психушки заинтересоваться, что за источники а голове карпа.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:32
Конечно грешно так говорить но получается , если Данила станет "некондиционный" его вернут назад...
Гость
