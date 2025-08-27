«Локомотив» сможет вернуть Пруцева в «Спартак» в случае травмы

«Локомотив» близок к аренде полузащитника «Спартака» Данила Пруцева.
По данным источника, у «красно-белых» будет опция вернуть футболиста. Однако вернуть игрока обратно в «Спартак» смогут и «железнодорожники», если он получит травму.
