«Бавария» в концовке вырвала победу в игре с клубом из Третьей лиги

вчера, 23:41
ВеенЛоготип футбольный клуб Веен (Висбаден)2 : 3Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

«Веен» уступил «Баварии» в матче 1/32 финала Кубка Германии (2:3).

На 16-й минуте Харри Кейн вывел мюнхенскую команду вперёд, реализовав пенальти. Майкл Олисе на 51-й минуте удвоил преимущество своей команды. Фатих Кайя на 64-й минуте сократил отставание хозяев, а на 69-й сравнял счет, оформив дубль. На 90+4-й минуте Кейн забил свой второй гол в матче и принёс победу гостям.

Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 02:18
Много достаточно хороших команд не в высших лигах, в том числе ввиду финансовых причин, то есть психологически они могут быть сильны, клуб может быть с историей и традициями, но не слишком высокого уровня и не очень имеет средства чтобы догнать хотя бы середняков лиги выше, поэтому либо повышаются в уровне и потом вылетают в лигу ниже, либо так и не выходят в лигу ниже, в конце концов не могут сразу все быть в одной лиге.

А в кубках многие сильные клубы ротируют состав, играют более расслабленно, менее серьёзно подходят к матчам, хотя и не так чтобы совсем плевать на них, но приоритетности обычно нет.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:29
У Баварии в этом матче был хороший противник. Непонятно, что Веен делает в третьей лиге?
Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 00:26
Полностью с Вами согласен, Бавария была на грани позора. А вот МЮ меня давно уже не удивляет, поэтому и сегодняшнее фиаско для меня не сенсация.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:22
Веен мог сотворить сенсацию, это не удалось, однако проиграли более чем достойно, играла команда третьей по уровню лиги Германии с главным топом страны, а вот Гримсби Таун, команда из четвёртого по уровню дивизиона Англии, смогла выбить Манчестер Юнайтед из Кубка Лиги.
Capral
Capral
сегодня в 00:19, ред.
Позорная игра от Баварии. Иметь такое игровое владение мячом 80/20 и получить две разящие контры в свои ворота- это надо уметь. Приглашение Та, с самого начала показалось мне подозрительным. Он и в Байере неоднократно ошибался, проигрывал позицию и откровенно не успевал физически перекрывать зоны. Но у Байера был другой, очень быстрый, интенсивный футбол. Футбол Компани- это футбол комбинационный, в размеренном режиме, позволяющий равномерно распределять силы на всю игру, контролировать выпады соперника и приглядывать за центром поля...

Но сегодня, ничего не было в игре Баварии- ни ума, ни фантазии. Тоскливый розыгрыш мыча по периметру штрафной, с частыми забросами или навесами, один из которых, после ошибки вратаря спас Баварию от позора. Киммих конечно знатный тормоз, неспособный быстро и качественно принимать решения. Олисе явно далек от своей лучшей игры, а Кейну надо надежно бить пенальти. Не порадовал сегодня и новобранец из Ливерпуля.

Вобщем, в преддверии ЛЧ, игра Баварии оставляет много вопросов и по тренерской работе в частности. После игры с Лейпцигом я написал, что проверить истинную силу команды можно в игре с сильным соперником. Видимо ошибся- даже команда из 3-й лиги, смогла протестировать Баварию...
