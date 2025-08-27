«Бавария» в концовке вырвала победу в игре с клубом из Третьей лиги

«Веен» уступил «Баварии» в матче 1/32 финала Кубка Германии (2:3).
На 16-й минуте Харри Кейн вывел мюнхенскую команду вперёд, реализовав пенальти. Майкл Олисе на 51-й минуте удвоил преимущество своей команды. Фатих Кайя на 64-й минуте сократил отставание хозяев, а на 69-й сравнял счет, оформив дубль. На 90+4-й минуте Кейн забил свой второй гол в матче и принёс победу гостям.
Но сегодня, ничего не было в игре Баварии- ни ума, ни фантазии. Тоскливый розыгрыш мыча по периметру штрафной, с частыми забросами или навесами, один из которых, после ошибки вратаря спас Баварию от позора. Киммих конечно знатный тормоз, неспособный быстро и качественно принимать решения. Олисе явно далек от своей лучшей игры, а Кейну надо надежно бить пенальти. Не порадовал сегодня и новобранец из Ливерпуля.
Вобщем, в преддверии ЛЧ, игра Баварии оставляет много вопросов и по тренерской работе в частности. После игры с Лейпцигом я написал, что проверить истинную силу команды можно в игре с сильным соперником. Видимо ошибся- даже команда из 3-й лиги, смогла протестировать Баварию...
