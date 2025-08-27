«Бавария» в концовке вырвала победу в игре с клубом из Третьей лиги

1756327272

вчера, 23:41

«Веен» уступил «Баварии» в матче 1/32 финала Кубка Германии (2:3).

На 16-й минуте Харри Кейн вывел мюнхенскую команду вперёд, реализовав пенальти. Майкл Олисе на 51-й минуте удвоил преимущество своей команды. Фатих Кайя на 64-й минуте сократил отставание хозяев, а на 69-й сравнял счет, оформив дубль. На 90+4-й минуте Кейн забил свой второй гол в матче и принёс победу гостям.