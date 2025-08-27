 
Soccer.ru
«Брюгге» забил 6 безответных мячей «Рейнджерсу» и вышел в общий этап ЛЧ

вчера, 23:53
БрюггеЛоготип футбольный клуб Брюгге6 : 0Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)РейнджерсМатч завершен

«Брюгге» одержал разгромную победу над «Рейнджерсом» в ответном матче плей-офф раунда Лиги чемпионов (6:0, 9:1 по сумме двух встреч).

Счёт в матче был открыт на 5-й минуте, отличился Николо Тресольди. На 8-й минуте защитник шотландского клуба Макс Ааронс получил красную карточку. На 32-й минуте Ханс Ванакен удвоил преимущество своей команды. На 41-й минуте Хоакин Сейс довёл счёт до разгромного, а спустя четыре минуты оформил дубль. На 45+2-й минуте Александр Станкович забил пятый мяч своей команды. На 50-й минуте Христос Цолис установил окончательный счёт встречи.

Жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов-2025/26 состоится 28 августа.

Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Шуня771 (раскрыть)
сегодня в 02:20
Возможно решили совсем уж не громить Глазго Рейнджерс, хотя по итогу 9:1 по итогу двух встреч.
Шуня771
Шуня771 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 00:29
Доброй ночи!
Полностью согласен с вашими доводами, но меня возмутила игра Брюгге во втором тайме - получили шанс проявить себя, играйте, нет..., тупое удерживание мяча...
Хотя, может установка такая тренера, "акклиматизироваться" молодняку.

А вот МЮ повеселил...
Пенальти...)))
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Шуня771 (раскрыть)
сегодня в 00:25
Решили поэкономить силы так как уже было понятно, что идут дальше.

А у Глазго Рейнджерс откровенно плохое начало сезона, две ничьи в первых двух турах чемпионата, далее дерби с Селтиком, игры с Хартс и Ливингстоном, не удивлюсь если ни в одном из трёх матчей не победят.

В целом бельгийский футбол на подъёме, шотландский на спаде, если смотреть по результатам в квалификационных этапах европейских турниров.
Шуня771
Шуня771
сегодня в 00:22
Безусловно ранняя КК всё порешала, но насколько основной состав Брюгге "великолепен" против десятерых (6:0), настолько вышедшие на замену тупые - 45 минут катали мяч поперек поля, с упорством достойного лучшего подражания, ломились через центр... В углы вообще не шли (1 угол)
Такой тупой игры во втором тайме давненько я не видел...
Зачем замена выходила на поле?
Загадка...)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:06
Шотландцев в этот раз за людей не считают. Норвежцы даже ещё и унизили...
