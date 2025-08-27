«Брюгге» забил 6 безответных мячей «Рейнджерсу» и вышел в общий этап ЛЧ

«Брюгге» одержал разгромную победу над «Рейнджерсом» в ответном матче плей-офф раунда Лиги чемпионов (6:0, 9:1 по сумме двух встреч).
Счёт в матче был открыт на 5-й минуте, отличился Николо Тресольди. На 8-й минуте защитник шотландского клуба Макс Ааронс получил красную карточку. На 32-й минуте Ханс Ванакен удвоил преимущество своей команды. На 41-й минуте Хоакин Сейс довёл счёт до разгромного, а спустя четыре минуты оформил дубль. На 45+2-й минуте Александр Станкович забил пятый мяч своей команды. На 50-й минуте Христос Цолис установил окончательный счёт встречи.
Жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов-2025/26 состоится 28 августа.
Полностью согласен с вашими доводами, но меня возмутила игра Брюгге во втором тайме - получили шанс проявить себя, играйте, нет..., тупое удерживание мяча...
Хотя, может установка такая тренера, "акклиматизироваться" молодняку.
А вот МЮ повеселил...
Пенальти...)))
Полностью согласен с вашими доводами, но меня возмутила игра Брюгге во втором тайме - получили шанс проявить себя, играйте, нет..., тупое удерживание мяча...
Хотя, может установка такая тренера, "акклиматизироваться" молодняку.
А вот МЮ повеселил...
Пенальти...)))
А у Глазго Рейнджерс откровенно плохое начало сезона, две ничьи в первых двух турах чемпионата, далее дерби с Селтиком, игры с Хартс и Ливингстоном, не удивлюсь если ни в одном из трёх матчей не победят.
В целом бельгийский футбол на подъёме, шотландский на спаде, если смотреть по результатам в квалификационных этапах европейских турниров.
А у Глазго Рейнджерс откровенно плохое начало сезона, две ничьи в первых двух турах чемпионата, далее дерби с Селтиком, игры с Хартс и Ливингстоном, не удивлюсь если ни в одном из трёх матчей не победят.
В целом бельгийский футбол на подъёме, шотландский на спаде, если смотреть по результатам в квалификационных этапах европейских турниров.
Такой тупой игры во втором тайме давненько я не видел...
Зачем замена выходила на поле?
Загадка...)
Такой тупой игры во втором тайме давненько я не видел...
Зачем замена выходила на поле?
Загадка...)