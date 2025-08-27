«Брюгге» забил 6 безответных мячей «Рейнджерсу» и вышел в общий этап ЛЧ

1756328012

вчера, 23:53

«Брюгге» одержал разгромную победу над «Рейнджерсом» в ответном матче плей-офф раунда Лиги чемпионов (6:0, 9:1 по сумме двух встреч).

Счёт в матче был открыт на 5-й минуте, отличился Николо Тресольди. На 8-й минуте защитник шотландского клуба Макс Ааронс получил красную карточку. На 32-й минуте Ханс Ванакен удвоил преимущество своей команды. На 41-й минуте Хоакин Сейс довёл счёт до разгромного, а спустя четыре минуты оформил дубль. На 45+2-й минуте Александр Станкович забил пятый мяч своей команды. На 50-й минуте Христос Цолис установил окончательный счёт встречи.

Жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов-2025/26 состоится 28 августа.