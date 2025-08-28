 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыАнглия. Кубок Английской Лиги 2025/2026

МЮ по пенальти проиграл клубу из 4-го дивизиона и вылетел из Кубка Лиги

сегодня, 00:18
Гримсби ТаунЛоготип футбольный клуб Гримсби Таун (Клифорпс)3 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедЗакончился после серии пенальти

«Гримсби» обыграл «Манчестер Юнайтед» (2:2, 12:11 после серии пенальти) в матче 2-го раунде Кубка Лиги.

Первый гол в игре на 22-й минуте забил нападающий «Гримсби» Чарльз Вернам. На 30-й минуте Тайрелл Уоррен удвоил преимущество хозяев поля. На 75-й минуте полузащитник «Манчестер Юнайтед» Брайан Мбеумо сократил отставание в счёте. На 89-й минуте защитник МЮ Харри Магуайр сравнял счёт. Игра перешла в серию пенальти, где удача была на стороне «Гримсби» — 12:11.

Стоит отметить, что «Гримсби» выступает в Лиге 2 — четвёртом по силе дивизионе Англии.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Бенфика» одолела «Фенербахче» и сыграет в общем этапе Лиги чемпионов
Сегодня, 00:00
«Брюгге» забил 6 безответных мячей «Рейнджерсу» и вышел в общий этап ЛЧ
Вчера, 23:53
«Бавария» в концовке вырвала победу в игре с клубом из Третьей лиги
Вчера, 23:41
ЦСКА в гостях обыграл «Балтику» в матче Кубка России
Вчера, 22:44
Махачкалинское «Динамо» одержало волевую победу над «Ростовом»
Вчера, 22:40
«Краснодар» переиграл «Сочи» в результативном матче Кубка России
Вчера, 20:24
 
Сортировать
Все комментарии
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 04:20
Слили не нужный турнир!
valt134
valt134
сегодня в 01:50
Как по мне, так это приговор главному тренеру.
kovalev-barin
kovalev-barin ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 01:27
Да тут уже как будто бесконечный цикл, что МЮ покупают новых игроков, которые играют неплохо... Но тот же какую-то дичь начинают творить старые игроки
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ kovalev-barin (раскрыть)
сегодня в 01:20
Кого надо выгонять из команды, помимо них?
djaich
djaich
сегодня в 01:15
Больше похоже, что там уже долгие годы кардинальные проблемы взаимоотношений в составе. Кучу дорогущих игроков - Рэшфорд, Санчо, Антони - распихали по арендам, Марсьяля, ван де Бека, Ван-Биссаку уже скинули за копейки, но атмосферу в команде все равно наладить не могут. А есть ли такой тренер-волшебник, что сможет устранить столь системные проблемы? Возможно, что только если Антоху у Наполи уводить за сумасшедшие деньги.
IKER-RAUL
IKER-RAUL ответ Van Vanovich (раскрыть)
сегодня в 01:04
Не в коем случае, такие умники нам нужны ...)))
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 01:00
аморим сразу сплавляет кубки, чтобы стать чемпионом)))
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 00:46
МЮ совсем захромал...дьяволы покинули МЮ
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 00:39
Надо было оставлять Ван Нистелрооя тренером!
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 00:38
Надеюсь завтра выйдет новость " Аморим уволен с поста главного тренера МЮ "
Ice van Reed
Ice van Reed ответ kovalev-barin (раскрыть)
сегодня в 00:32
Не стоило Ван Нистелроя увольнять, карма, при игроков Тен Хага быди победы, худгий тренер в 21 веке был, а сейчас
112910415
112910415
сегодня в 00:32
Опять удалось пробить дно...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:26
Аморим обещал что его команда победит любого в АПЛ. Он ничего не говорил про клуба из 4 лиги)))
Вот так то.
Клуб никого из балласта не продал..и все видят это. И играют как дешевки. Гримсби молодцы.
kovalev-barin
kovalev-barin ответ Ice van Reed (раскрыть)
сегодня в 00:21
Пусть МЮ сначала продаст Санчо и Гарначо. Вдруг следующий тренер зачем-то решит, что ему нужны эти дегенераты.
Брулин
Брулин
сегодня в 00:20
Победили сильнейшие, всем спокойной ночи
kovalev-barin
kovalev-barin
сегодня в 00:20
Абсолютное позорище!!!

Онана и Диало - я не знаю, чем смогут такой позор вообще смыть когда-нибудь. Как и Аморим...
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 00:19
Аморим Аут!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 