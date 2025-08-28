МЮ по пенальти проиграл клубу из 4-го дивизиона и вылетел из Кубка Лиги

1756329527

сегодня, 00:18

«Гримсби» обыграл «Манчестер Юнайтед» (2:2, 12:11 после серии пенальти) в матче 2-го раунде Кубка Лиги.

Первый гол в игре на 22-й минуте забил нападающий «Гримсби» Чарльз Вернам. На 30-й минуте Тайрелл Уоррен удвоил преимущество хозяев поля. На 75-й минуте полузащитник «Манчестер Юнайтед» Брайан Мбеумо сократил отставание в счёте. На 89-й минуте защитник МЮ Харри Магуайр сравнял счёт. Игра перешла в серию пенальти, где удача была на стороне «Гримсби» — 12:11.

Стоит отметить, что «Гримсби» выступает в Лиге 2 — четвёртом по силе дивизионе Англии.