«Нант» – «Осер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 21:37

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Нант» – «Осер», который состоится 30 августа 2025 года.

«Нант»

«Нант» уже давно не заканчивал сезон в верхней части турнирной таблицы и в прошлом году финишировал лишь на 13 месте. Сейчас команда за два тура не набрал ни единого очка и вполне может проиграть «Осеру» на своем поле, что вовсе отправит ее в зону вылета. Чтобы этого не случилось, хозяевам нужно настроиться и добыть победу в третьем туре, не допустив серии поражений, которая не поднимет моральный дух игроков.

24 августа «Нант» минимально уступил «Страсбуру» (0:1), а 17 числа с тем же счетом проиграл на своем поле « ПСЖ » (0:1).

«Осер»

«Осер» последнее время не отличается высокими результатами, однако один матч из двух в чемпионате Франции успел выиграть. Коллектив рассчитывает закрепиться в Лиге 1, поэтому настраивается на успешный поединок с «Нантом», в котором удастся набрать очки и забраться еще выше по турнирной таблице, в которой клуб сейчас идет на 12 месте.

23 августа «Осер» проиграл на выезде «Ницце» (1:3), а 17 числа на своем поле одолел «Лорьян» (1:0).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Нант» – 2.35

Ничья – 3.25

Победит «Осер» – 3.25

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Нанта» завершились исходом «обе забьют»

«Нант» проиграл четыре домашних матча подряд во всех турнирах

Команды обменялись двумя победами в пяти последних личных встречах

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.95. Предполагаем, что команды обменяются мячами, но слишком большого количества голов ждать не стоит.