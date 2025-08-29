 
«Нант» – «Осер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 21:37
Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Нант» – «Осер», который состоится 30 августа 2025 года.

«Нант»

«Нант» уже давно не заканчивал сезон в верхней части турнирной таблицы и в прошлом году финишировал лишь на 13 месте. Сейчас команда за два тура не набрал ни единого очка и вполне может проиграть «Осеру» на своем поле, что вовсе отправит ее в зону вылета. Чтобы этого не случилось, хозяевам нужно настроиться и добыть победу в третьем туре, не допустив серии поражений, которая не поднимет моральный дух игроков.

24 августа «Нант» минимально уступил «Страсбуру» (0:1), а 17 числа с тем же счетом проиграл на своем поле «ПСЖ» (0:1).

«Осер»

«Осер» последнее время не отличается высокими результатами, однако один матч из двух в чемпионате Франции успел выиграть. Коллектив рассчитывает закрепиться в Лиге 1, поэтому настраивается на успешный поединок с «Нантом», в котором удастся набрать очки и забраться еще выше по турнирной таблице, в которой клуб сейчас идет на 12 месте.

23 августа «Осер» проиграл на выезде «Ницце» (1:3), а 17 числа на своем поле одолел «Лорьян» (1:0).

Котировки БК Pinnacle888

  • Победит «Нант» – 2.35
  • Ничья – 3.25
  • Победит «Осер» – 3.25

Статистика

  • Четыре из пяти последних матчей «Нанта» завершились исходом «обе забьют»
  • «Нант» проиграл четыре домашних матча подряд во всех турнирах
  • Команды обменялись двумя победами в пяти последних личных встречах

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.95. Предполагаем, что команды обменяются мячами, но слишком большого количества голов ждать не стоит.

 
Варвар7
Варвар7
сегодня в 04:22
Поставлю согласно статистике и предположу, что обе забьют - ОЗ .
