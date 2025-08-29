«Тулуза» – «ПСЖ»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Тулуза» – «ПСЖ», который состоится 30 августа 2025 года.
«Тулуза»
«Тулуза» отлично начала новый сезон и набрала шесть очков в двух стартовых турах. Команда находится по соседству с «ПСЖ» и даже немного превосходит чемпиона Франции в разнице мячей. Однако домашняя личная встреча с парижанами не очень радует хозяев, которые не хотели бы прерывать победную серию. Тем не менее, «Тулуза» приложит все усилия, чтобы не остаться в этом туре без очков.
24 августа «Тулуза» обыграла на своем поле «Брест» (2:0), а 16 числа команда обыграла на выезде «Тулузу» (1:0).
«ПСЖ»
«ПСЖ» добился минимальных побед в двух первых турах чемпионата Франции, но для клуба важен только результат. Парижский гранд получил очень сложную жеребьевку в Лиге чемпионов и пока она не началась, ему нежелательно терять очки в Лиге 1. Гости являются фаворитом в этой встрече и сделают все, чтобы доказать на поле свое преимущество.
23 августа «ПСЖ» минимально обыграл «Анже» (1:0), а 17 числа одолел на выезде «Нант» (1:0).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «Тулуза» – 8.5
- Ничья – 5.4
- Победит «ПСЖ» – 1.35
Статистика
- «ПСЖ» выиграл восемь из десяти последних матчей при двух поражениях
- Семь из десяти домашних матчей «Тулузы» завершились исходом «обе забьют»
- Парижане выиграл три из пяти последних матчей с «Тулузой» при одном поражении
Прогноз
Поставить на победу «ПСЖ» с форой (-1.5), компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.95. Предполагаем, что гости после скромных побед смогут добиться более крупного успеха и выиграют с разницей минимум в 2 мяча.