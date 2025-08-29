«Тулуза» – «ПСЖ»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1756493134

вчера, 21:45

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Тулуза» – « ПСЖ », который состоится 30 августа 2025 года.

«Тулуза»

«Тулуза» отлично начала новый сезон и набрала шесть очков в двух стартовых турах. Команда находится по соседству с « ПСЖ » и даже немного превосходит чемпиона Франции в разнице мячей. Однако домашняя личная встреча с парижанами не очень радует хозяев, которые не хотели бы прерывать победную серию. Тем не менее, «Тулуза» приложит все усилия, чтобы не остаться в этом туре без очков.

24 августа «Тулуза» обыграла на своем поле «Брест» (2:0), а 16 числа команда обыграла на выезде «Тулузу» (1:0).

« ПСЖ »

« ПСЖ » добился минимальных побед в двух первых турах чемпионата Франции, но для клуба важен только результат. Парижский гранд получил очень сложную жеребьевку в Лиге чемпионов и пока она не началась, ему нежелательно терять очки в Лиге 1. Гости являются фаворитом в этой встрече и сделают все, чтобы доказать на поле свое преимущество.

23 августа « ПСЖ » минимально обыграл «Анже» (1:0), а 17 числа одолел на выезде «Нант» (1:0).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Тулуза» – 8.5

Ничья – 5.4

Победит « ПСЖ » – 1.35

Статистика

« ПСЖ » выиграл восемь из десяти последних матчей при двух поражениях

» выиграл восемь из десяти последних матчей при двух поражениях Семь из десяти домашних матчей «Тулузы» завершились исходом «обе забьют»

Парижане выиграл три из пяти последних матчей с «Тулузой» при одном поражении

Прогноз