Рахимов: «Если в конце сезона перестанут пропускать, я уйду из футбола»

Главный тренер «Рубина» прокомментировал упущенную победу над «Оренбургом» (2:2) в матче 7-го тура РПЛ .

Вы хотите, чтобы не пропускали ничего? Я тоже. Но такого не бывает. Если кто‑то в конце сезона перестанет пропускать, я вообще уйду из футбола.