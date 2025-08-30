 
Рахимов: «Если в конце сезона перестанут пропускать, я уйду из футбола»

вчера, 16:45
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург2 : 2Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал упущенную победу над «Оренбургом» (2:2) в матче 7-го тура РПЛ.

Вы хотите, чтобы не пропускали ничего? Я тоже. Но такого не бывает. Если кто‑то в конце сезона перестанет пропускать, я вообще уйду из футбола.

вчера в 20:47, ред.
Психанул тренер малость...
A.S.A
A.S.A ответ 1 984 (раскрыть)
вчера в 17:37
Приветствую Вас!
Ну, мы всё равно играем в группе, где можно эксперементировать как угодно, так что продолжим играть в удовольствие😉
А на счет понедельника прямо заинтриговали! Что такого извнстно Вам, что не известно нам, простым смертным??)
A.S.A
A.S.A ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 17:33
Приятно познакомиться, меня зовут Саркис (ну, думаю Вы в курсе, никогда не скрывал своего имени)
Вы правы, все группы сейчас без призов (только ВИП в виде приза), но играя в нашей группе Вы можете вообще ни писать коменты, просто заходите, получайте свои очки, а дальше можете тратить их как угодно, даже в последний игровой день! Так что если будет желание, присоединяйтесь!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:12
Я тоже официально заявляю.
Если в ближайшие пол года все перестанут забивать, я перестану смотреть футбол.
Capral
Capral
вчера в 16:57
Как гласит известная пословица: "счастье не в голах, а в их количестве." Ну и если Рахимов уйдет из футбола, я уверен- небо на землю не упадет...
Гость
