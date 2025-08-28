Стали известны все участники общего этапа Лиги чемпионов-2025/26

1756329070

сегодня, 00:11

Завершился отборочный этап Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26.

В результате были определены все участники групповой стадии турнира. В соответствии с таблицей коэффициентов, корзины для жеребьевки общего этапа будут организованы следующим образом:

Корзина 1: ПСЖ (Франция), «Реал» (Испания), «Манчестер Сити» (Англия), «Бавария» (Германия), «Ливерпуль» (Англия), «Интер» (Италия), «Челси» (Англия), «Боруссия» Дортмунд (Германия), «Барселона» (Испания)

Корзина 2: «Арсенал» (Англия), «Байер» (Германия), «Атлетико» (Испания), «Бенфика» (Португалия), «Аталанта» (Италия), «Вильярреал» (Испания), «Ювентус» (Италия), «Айнтрахт» (Германия), «Брюгге» (Бельгия)

Корзина 3: «Тоттенхэм» (Англия), ПСВ (Нидерланды), «Аякс» (Нидерланды), «Наполи» (Италия), «Спортинг» (Португалия), «Олимпиакос» (Греция), «Славия» (Чехия), «Будё-Глимт» (Норвегия), «Марсель» (Франция)

Корзина 4: «Копенгаген» (Дания), «Монако» (Франция), «Галатасарай» (Турция), «Юнион» (Бельгия), «Карабах» (Азербайджан), «Атлетик» (Испания), «Ньюкасл» (Англия), «Пафос» (Кипр), «Кайрат» (Казахстан)