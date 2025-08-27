 
Тренер «Кайрата» объяснил, как мотивировал команду перед игрой с «Селтиком»

вчера, 09:51
КайратЛоготип футбольный клуб Кайрат (Алматы)0 : 0Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)СелтикЗакончился после серии пенальти

Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин рассказал, как мотивировал команду перед матчем с «Селтиком» в финале квалификации Лиги чемпионов.

Алматинский клуб впервые в своей истории пробился в основной этап турнира.

Мы показали ребятам список команд, которые ждут нас в группах. Там настоящие гранды. Мы даже распечатали его и повесили в раздевалке. Хотелось, чтобы футболисты осознавали, ради чего выходят на поле. Ведь сыграть с такими соперниками — шанс, который выпадает, возможно, раз в жизни. Атмосфера в Алматы могла бы сравниться с Глазго.

Мы думали максимум о Лиге конференций. Но теперь оказались в Лиге чемпионов. Я даже сам ребятам сказал: «Ну, мы кашу заварили». До конца не верится, что мы там. Я не сторонник громких прогнозов, предпочитаю идти шаг за шагом.

Dauletbek
Dauletbek ответ azkan (раскрыть)
вчера в 13:12
Он получил желтую в Глазго, поэтому не играл. А так его не хватало вчера...
Van Vanovich
Van Vanovich ответ azkan (раскрыть)
вчера в 12:32
Пропустил игру из-за перебора желтых
azkan
azkan
вчера в 11:45
А где их вундеркинд Сатпаев? Не играл что то...
Шуня771
Шуня771
вчера в 11:09
Пусть удача им сопутствует, отдаются играм на все 100%%.
adekvat
adekvat
вчера в 11:08
Любая команда из этого списка переедет Кайрат вторым составом и не заметит. А так молодцы вошли в историю команды.
Alex_67
Alex_67
вчера в 09:59
Тренер у них классный, просто молодец и творческий человек.
Гость
