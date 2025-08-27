Тренер «Кайрата» объяснил, как мотивировал команду перед игрой с «Селтиком»

Главный тренер «Кайрата» рассказал, как мотивировал команду перед матчем с «Селтиком» в финале квалификации Лиги чемпионов.

Алматинский клуб впервые в своей истории пробился в основной этап турнира.

Мы показали ребятам список команд, которые ждут нас в группах. Там настоящие гранды. Мы даже распечатали его и повесили в раздевалке. Хотелось, чтобы футболисты осознавали, ради чего выходят на поле. Ведь сыграть с такими соперниками — шанс, который выпадает, возможно, раз в жизни. Атмосфера в Алматы могла бы сравниться с Глазго.

Мы думали максимум о Лиге конференций. Но теперь оказались в Лиге чемпионов. Я даже сам ребятам сказал: «Ну, мы кашу заварили». До конца не верится, что мы там. Я не сторонник громких прогнозов, предпочитаю идти шаг за шагом.