Сафонов: «Не играл за ПСЖ уже более трёх месяцев. Неприятно осознавать»

Голкипер «Пари Сен-Жермен» опубликовал новое сообщение в своем телеграм-канале после выездной победы своего клуба над «Тулузой» в чемпионате Франции:

После объявления состава на игру поймал себя на мысли, что не играл за клуб уже более трех месяцев (последняя игра была в финале Кубка). Неприятно осознавать этот факт, но стараюсь держать в голове мысль, что многое – в моих руках.

Игра с «Тулузой» была интересной, и, как обычно, у меня были лучшие зрительские места, так что мне очень хорошо был виден прекрасный настрой команды на этот матч. Но при этом всем нам понятно, что два пропущенных мяча при счете 6:1 после 80‑й минуты – непозволительная роскошь для команды. Уверен, что эта ситуация – просто сигнал быть более внимательными в будущем.

Теперь меня ждет дорога в Москву. Я в предвкушении предстоящих игр, так как рассчитываю наконец‑то поиграть в футбол. Также буду рад увидеться с командой и пообщаться с теми, кого давно не видел.

Мой заключительный матч за сборную оставил несколько вопросов, которые хочется закрыть. Так что я, не меньше вас, жду своей следующей игры.