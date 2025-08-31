 
Soccer.ru
Сафонов: «Не играл за ПСЖ уже более трёх месяцев. Неприятно осознавать»

вчера, 17:25
ТулузаЛоготип футбольный клуб Тулуза3 : 6Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов опубликовал новое сообщение в своем телеграм-канале после выездной победы своего клуба над «Тулузой» в чемпионате Франции:

После объявления состава на игру поймал себя на мысли, что не играл за клуб уже более трех месяцев (последняя игра была в финале Кубка). Неприятно осознавать этот факт, но стараюсь держать в голове мысль, что многое – в моих руках.

Игра с «Тулузой» была интересной, и, как обычно, у меня были лучшие зрительские места, так что мне очень хорошо был виден прекрасный настрой команды на этот матч. Но при этом всем нам понятно, что два пропущенных мяча при счете 6:1 после 80‑й минуты – непозволительная роскошь для команды. Уверен, что эта ситуация – просто сигнал быть более внимательными в будущем.

Теперь меня ждет дорога в Москву. Я в предвкушении предстоящих игр, так как рассчитываю наконец‑то поиграть в футбол. Также буду рад увидеться с командой и пообщаться с теми, кого давно не видел.

Мой заключительный матч за сборную оставил несколько вопросов, которые хочется закрыть. Так что я, не меньше вас, жду своей следующей игры.

В матче против «Тулузы» ворота ПСЖ защищал Лукас Шевалье.

Сборной России на следующей неделе предстоит провести два матча: 4 сентября домашнюю встречу в Москве с Иорданией и выездную игру против Катара 7 сентября.

adekvat
adekvat
вчера в 21:01
Круто играть не надо, а титулы накапливаются.
Брулин
Брулин
вчера в 20:49
Начнем с того, что Шевалье просто сильнее.
jRest
jRest
вчера в 18:12
Неправильный настрой. Не пропускаю уже более трёх месяцев - вот что нужно в портфолио вносить.
112910415
112910415
вчера в 18:02
У каждого своё место...
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 17:52
Придётся осознавать это всё время, находясь в ПСЖ. А как утешение: титулы на скамейке).
lotsman
lotsman
вчера в 17:42
Ничего, Карпин даст ему время постоять в рамке.
Гость
